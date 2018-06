Tommelein laat straling digitale meter onderzoeken Redactie

13 juni 2018

12u37

Bron: belga 0 Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) laat de elektromagnetische straling van de digitale meters onderzoeken. Die meters worden vanaf 2019 uitgerold in Vlaanderen, maar er zijn wat zorgen over de straling van die meters. Daarnaast laat Tommelein onderzoeken of er "in zeer uitzonderlijke gevallen" digitale meters kunnen geplaatst worden die communiceren via bekabeling en niet via 4G.

Vanaf 1 januari 2019 start in Vlaanderen de uitrol van de digitale meters. Maar omdat die meters zullen communiceren via 4G maken sommige mensen zich zorgen over de elektromagnetische straling van die meters. Met name mensen die te kampen hebben met elektrohypersensitiviteit (EHS) vrezen voor de mogelijke risico's.

Net daarom dringt Groen-parlementslid Johan Danen al langer aan op meters die ook via bekabeling zouden kunnen communiceren. Volgens minister Tommelein voldoen de geplande digitale meters aan de Europese en de (strengere) Vlaamse wetgeving rond straling. Toch is de Open Vld-minister bereid een bijkomende meetstudie te organiseren om de straling van de geplande meters onder de loep te nemen. "Op die manier wil ik proactief de mensen op een wetenschappelijk onderbouwde manier informeren."

Of er ook digitale meters zullen komen die communiceren via bekabeling in plaats van 4G wil Tommelein beloven noch uitsluiten. "Ik onderzoek de opties en de noodzakelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen in een digitale meter te voorzien die op afstand kan communiceren via bekabeling", aldus Tommelein.

De energieminister wijst er wel op dat er geen wetenschappelijke evidentie is over het bestaan van elektrohypersensitiviteit. "Er moet met uitzonderingen ook voorzichtig worden omgesprongen, want het kan niet de bedoeling zijn dat elke willekeurige Vlaming zich kan verschuilen achter elektrohypersensitiviteit. Bovendien zal de uitzondering ook een meerkost betekenen", aldus nog Tommelein.