Tommelein: "Ik word geen burgemeester in een coalitie met sp.a en Groen"

Delphine Vandenabeele

15 oktober 2018

08u48

Bron: VTM Nieuws

0

Bart Tommelein (Open Vld) zal in Oostende niet in een coalitie stappen met sp.a, zegt hij aan VTM NIEUWS. "Ik denk dat we een verkiezingsproject moeten maken en roep iedereen op om een positief verhaal voor Oostende te schrijven."