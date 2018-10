Tommelein: "Geen coalitie met sp.a en Groen" - Vande Lanotte: "Geen anti-coalitie tegen ons" Delphine Vandenabeele Steven Peeters

15 oktober 2018

08u48

Bron: VTM Nieuws, Belga 1 Bart Tommelein (Open Vld) zal in Oostende niet in een coalitie stappen met sp.a, zegt hij aan VTM NIEUWS. "Ik denk dat we een verkiezingsproject moeten maken en roep iedereen op om een positief verhaal voor Oostende te schrijven." Vande Lanotte wil dan weer niet weten van een anti-coalitie tegen sp.a. "Mijn positie staat niet ter discussie."

Tommelein ambieert het burgemeesterschap als winnaar van de verkiezingen, ook al bleef de Stadslijst van Johan Vande Lanotte de grootste partij. "Het was ook wel een stevige kloof om te overbruggen, bijna 20 procent. Dat is gereduceerd tot 3 procent", aldus Tommelein, die de meeste voorkeurstemmen haalde. "Er moet een coalitie van de vernieuwingen opstaan. Ik reik de hand naar de andere winnaars, zoals Groen, maar ook naar N-VA en CD&V. Oostende heeft me daar ook een mandaat voor gegeven. Als je ziet dat sp.a en nu de Stadslijst voor de tweede keer op rij een ferme slag krijgt, dan is dat een signaal van de kiezer. Als ik de sp.a-verkozenen bekijk, dan zie ik dat het vooral de oude krokodillen zijn die scoren."

"Oostende wil vernieuwing en verandering en dat moeten we nu doorvoeren", aldus Tommelein. Wouter De Vriendt van Groen stelde een paarsgroene coalitie voor, maar daar gaat Tommelein niet in mee. "Ik ben absoluut geen kandidaat om zo'n coalitie te leiden. Dan moet ik naar een partij kijken die elf zetels heeft en twee keer op rij is afgestraft door de kiezer."

Hij reikt de hand naar CD&V, N-VA en Groen, en wil dus een coalitie met vier partijen. "Ik heb deze nacht met mijnheer Devriendt gesprekken gevoerd", zegt Tommelein. "Hij zei dat hij mij burgemeester wil maken, en dat apprecieer ik, maar hij zegt ook dat N-VA verloren heeft. Ik heb daar alle begrip voor dat hij niet met N-VA wil besturen. Maar je kan niet iedereen beginnen uitsluiten en van N-V A een Vlaams Belang-light maken. Er zijn geen onoverkomelijke tegenstellingen tussen N-VA en andere partijen."