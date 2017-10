Tom Waes pleit voor EHBO-lessen op school: "Leren onze kinderen wat er in op bodem van de oceaan ligt, maar simpele hartmassage leren we ze niet" 11u00

Bron: vtmnieuws.be 0 vmma Tom Waes heeft voor EHBO-lessen gepleit op school. Dat deed hij in 'Het Heilig Huis' van Evi Hanssen op Joe. Waes riep ook iedereen ouder dan 40 op om zich te laten testen op darmkanker.

Volgens zijn goeie vriend Bart De Pauw is Tom Waes in het dagdagelijkse leven ook een beetje een held. Toen ze ooit getuige waren van een verschrikkelijk ongeval, was Tom de enige die koelbloedig het slachtoffer ging helpen.



"Wij leren onze kinderen wat er op de bodem van de oceaan ligt, maar simpele hartmassage, of wat te doen bij shock, leren we niet. Er zouden zoveel mensen gered kunnen worden, als we zouden weten wat te doen."

Tom zat met kleine oogjes aan de ontbijttafel van Evi, want hij heeft er een hele week nachtopnames opzitten voor de nieuwe fictiereeks 'Undercover', waarin hij een undercoveragent speelt. "Normaal heb ik een jetlag van het reizen, nu van de nachtopnames. Vannacht om 2 uur heb ik met de ploeg nog biefstuk met friet gegeten" zei de presentator lachend.



Evi sprak met Tom Waes over darmkanker, de ziekte waar hij erfelijk mee belast is. "In 2014 was het bij mijn vader 5 voor 12, hij had geen drie maanden later op controle moeten gaan. De dokter zei toen ook meteen dat ik en mijn broer een onderzoek moesten laten doen. Wij hadden allebei poliepen (de aanzet tot darmkanker, red.) die meteen weggehaald zijn."



"Darmkanker is één van de meest hardnekkige kankers als je te laat bent, maar het is ook één van de makkelijkst oplosbare kankers. Als je er gewoon op tijd bij bent, is het geen probleem. Ik moet gewoon om de 5 jaar gaan en als ik dat doe, is er geen probleem." bekende Waes.



Dat er nog altijd een taboe rond bestaat, snapt hij niet: "Waarom zou je niet naar de dokter gaan? Ik heb van dichtbij gezien hoe verwoestend de ziekte kan zijn. Iedereen boven de 40 zou zich moeten laten testen, je kan zelfs een zelftester halen bij de apotheek."

Waes had het ook over zijn relatie met zijn ouders én de relatie met zijn kinderen en stiefdochter Lisa: "Nu gaat dat goed, maar dat is toch wel één van de moeilijkste dingen die er zijn, een nieuw samengesteld gezin" bekende de presentator.



Stiefdochter Lisa is Tom in ieder geval bijzonder dankbaar, dat vertelde ze via de telefoon: "Tom is een heel slimme man, hij leert mij heel veel bij, bijvoorbeeld eten: ik lust niet zo heel veel, hij is diegene die me dwingt om toch te proeven en meestal lust ik het dan toch en ben ik wel blij dat hij me blijft pushen. Hij neemt ons ook veel mee op reis, niet altijd naar de normale, zonnige vakantieoorden, maar vaak interessante plekken, waar historisch veel over te vertellen valt. Daar ben ik hem toch wel heel dankbaar voor. "



Die boodschap liet Tom Waes niet onberoerd: "Ik vind dat heel lief, ik had gezegd dat ik niet ging 'bleiten', maar het doet me wel iets."

Evi Hanssen sprak met Tom over het leven in een samengesteld gezin met twee kinderen en een stiefdochter én over zijn relatie met zijn ouders, die hij door zijn drukke agenda heel weinig ziet. "Mijn ouders zijn met pensioen, maar zijn vaker in het buitenland dan ik, nu zitten ze weer in Spanje, onze volgende reünie is in november op het feest voor hun 50ste huwelijksverjaardag" vertelde Tom.



Maar die reünie kwam er sneller dan verwacht, want Evi Hanssen had stiekem zijn ouders ook uitgenodigd. Tom Waes viel compleet uit de lucht: "Hoe? Zijn jullie al terug?"