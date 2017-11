Tom Waes en Nafissatou Thiam strijden voor het recht op onderwijs LVA

Tom Waes UNICEF-ambassadeurs Tom Waes en Nafissatou Thiam willen het publiek sensibiliseren voor het recht op onderwijs voor ieder kind. Ze doen dat in een nieuwe advertentie en videoboodschap die gelanceerd worden naar aanleiding van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind op 20 november.

"Samen met UNICEF zijn we er de laatste jaren in geslaagd om de rechten van het kind te verdedigen, Maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Zo gaan er op dit ogenblik 57 miljoen kinderen niet naar school. En da's een echte schande waar we samen iets aan kunnen doen", aldus Tom Waes.

UNICEF wijst er in een persbericht op dat het Kinderrechtenverdrag sinds 1989 uitgegroeid is tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ooit. Het werd ondertekend en geratificeerd door alle landen ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten.

Kindersterfte gehalveerd

"Met het Verdrag als leidraad zijn UNICEF en zijn partners er de voorbije jaren in geslaagd om heel wat vooruitgang te boeken op het vlak van het welzijn van kinderen. In net iets meer dan één generatie is de kindersterfte gehalveerd, kregen 2,6 miljard extra mensen toegang tot zuiver drinkwater en krijgen meer en meer kinderen toegang tot basisgezondheidszorg en bescherming", aldus UNICEF, dat toevoegt dat de wereld nog steeds een erg oneerlijke plek blijft voor de armste en meest gemarginaliseerde kinderen.

57 miljoen kinderen gaan niet naar school

"Het basisrecht op onderwijs vastgelegd in artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag wordt nog steeds niet ten volle gerespecteerd. Ondanks een vooruitgang in de toegang tot onderwijs het voorbije decennium, zitten wereldwijd 57 miljoen kinderen op schoolgaande leeftijd niet op school", aldus het VN-kinderrechtenagentschap nog. "Dit is vooral het geval voor kwetsbare groepen zoals meisjes, arme of gehandicapte kinderen of zij die leven in nood- en conflictsituaties. Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs."

Meer info over de acties van UNICEF rond onderwijs op www.unicef.be/rechtoponderwijs.