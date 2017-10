Tom Waes doet oproep voor EHBO-lessen op school in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe 11u00

Bron: vtmnieuws.be 0

Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe waarin ze met een bekende gast de actualiteit overloopt. Deze ochtend kwam presentator en tv-maker Tom Waes langs in 'Het Heilig Huis Van Hanssen'. Volgens zijn goeie vriend Bart De Pauw is Tom Waes in het dagdagelijkse leven ook een beetje een held. Toen ze ooit getuige waren van een verschrikkelijk ongeval, was Tom de enige die koelbloedig het slachtoffer ging helpen. "Wij leren onze kinderen wat er op de bodem van de oceaan ligt, maar simpele hartmassage, of wat te doen bij shock, leren we niet. Er zouden zoveel mensen gered kunnen worden, als we zouden weten wat te doen."



'Het Heilig Huis Van Hanssen', elke zaterdag tussen 10 en 12u op Joe