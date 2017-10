Tom Waes doet een oproep in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe: "Iedereen boven de 40 zou zich moeten laten testen op darmkanker" 11u00

Bron: vtmnieuws.be 0

Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze met een bekende gast de actualiteit overloopt.

Deze ochtend kwam presentator en tv-maker Tom Waes langs in 'Het Heilig Huis Van Hanssen'. Tom zat met kleine oogjes aan de ontbijttafel van Evi, want hij heeft er een hele week nachtopnames opzitten voor de nieuwe fictiereeks 'Undercover', waarin hij een undercoveragent speelt. "Normaal heb ik een jetlag van het reizen, nu van de nachtopnames. Vannacht om 2 uur heb ik met de ploeg nog biefstuk met friet gegeten" zei de presentator lachend.

Evi sprak met Tom Waes over darmkanker, de ziekte waar hij erfelijk mee belast is. "In 2014 was het bij mijn vader 5 voor 12, hij had geen drie maanden later op controle moeten gaan. De dokter zei toen ook meteen dat ik en mijn broer een onderzoek moesten laten doen. Wij hadden allebei poliepen ( de aanzet tot darmkanker) die meteen weggehaald zijn. Darmkanker is één van de meest hardnekkige kankers als je te laat bent, maar het is ook één van de makkelijkst oplosbare kankers. Als je er gewoon op tijd bij bent, is het geen probleem. Ik moet gewoon om de 5 jaar gaan en als ik dat doe, is er geen probleem." bekende Waes. Dat er nog altijd een taboe rond bestaat, snapt hij niet: " Waarom zou je niet naar de dokter gaan? Ik heb van dichtbij gezien hoe verwoestend de ziekte kan zijn. Iedereen boven de 40 zou zich moeten laten testen, je kan zelfs een zelftester halen bij de apotheek"



Volgende week donderdag 19 oktober organiseert Kom Op Tegen Kanker de Dag tegen Kanker.

