Tom Van Grieken veroordeelt homofobe uitspraken Vlaams Belangster: "Zeer knullige uitspraak" Van Grieken: "Wij gaan nooit raken aan verworven holebirechten"

05 juni 2019

12u55

Bron: Radio 1, VTM NIEUWS 422 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zit erg verveeld met de uitspraken van pas verkozen Kamerlid Dominiek Sneppe. De Vlaams Belangster uit Zedelgem stelde vorige week in een kranteninterview de verworven holebirechten in vraag. “Dat is haar persoonlijke mening, maar dat is niet het partijstandpunt. Wij gaan nooit raken aan de verworven rechten”, zegt Van Grieken in VTM NIEUWS.

In het bewuste interview dat vorige week verscheen in de Krant van West-Vlaanderen zegt Sneppe: “Wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of ze moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.”



De uitspraak veroorzaakt veel commotie. Ook Tom Van Grieken zit ermee verveeld. De Vlaams Belang-voorzitter staat niet achter de mening van Sneppe, zegt hij. “Ze heeft ook duidelijk gezegd dat het een persoonlijke mening is. Dat is haar recht. Ik vind wel dat ze het op een zeer knullige en onhandige manier verwoord heeft.”

Het partijstandpunt is al vijf jaar, sinds mijn aantreden, dat holebirechten verworven rechten zijn Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang

“Moment van radiostilte”

Van Grieken: “Het partijstandpunt is al vijf jaar, sinds mijn aantreden, dat holebirechten verworven rechten zijn. We zijn een conservatieve partij. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar het partijstandpunt wordt bepaald door de voorzitter en het partijbestuur, en niet door iedere individuele kandidaat. We gaan aan de holebirechten niet raken.”



De Vlaams Belang-voorzitter zit “erg verveeld met de zaak”, zeker nu zijn partij mee aan tafel zit voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. “Dat ik verveeld zit met de uitspraken staat als een paal boven water. Maar het gaat over de Vlaamse regering, en dit thema is geen Vlaamse bevoegdheid.”

Van Grieken heeft inmiddels een gesprek gehad met zijn partijgenote. “En ik zal er zeker nog een hebben”, zegt hij. Sneppe zelf staat de pers intussen niet meer te woord. De West-Vlaamse partijafdeling van Vlaams Belang heeft haar gevraagd geen reacties meer te geven. “Een moment van radiostilte is opportuun”, aldus Van Grieken.

Sneppe: “Commotie niet verwacht”

Dominiek Sneppe (45) uit Zedelgem werd twee weken geleden met meer dan 10.000 voorkeursstemmen in West-Vlaanderen verkozen voor Vlaams Belang. Daardoor krijgt ze een zitje in de Kamer. De commotie rond haar uitspraken had de VB-politica naar eigen zeggen “helemaal niet verwacht”, zei ze vanochtend nog in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Sneppe blijft wel achter haar mening staan. “Ik heb duidelijk gezegd dat het mijn persoonlijke mening is. Iedereen mag doen wat hij wil, zolang hij anderen niet kwetst. Dus als holebi’s willen trouwen, waarom niet? Maar ik vind dat een beetje raar. Ik ben zeer loyaal aan mijn partij, maar mag toch mijn eigen mening hebben? Ik weet zeker dat 75 procent van mijn kiezers achter m’n uitspraak staan, en achter mij als persoon.”

De uitspraak “een brug te ver” was misschien een verkeerde woordkeuze, gaf Sneppe toe. “Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. Misschien had ik de vraag open moeten laten”, klonk het in ‘De Ochtend’. Op de vraag of holebi’s kinderen mogen adopteren, antwoordde ze: “Wij zijn daar geen voorstander van. Ik zeker niet, en mijn partij ook niet.”

Niet alleen Tom Van Grieken zit verveeld met Sneppes uitspraken, ook Vlaams Belang-coryfee Gerolf Annemans is het niet met haar eens. “Not in my name”, tweette hij vanochtend na het interview op Radio 1.

Not in my name pic.twitter.com/sExEw25obT Gerolf Annemans(@ gannemans) link

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys, zelf getrouwd met een man, uitte gisteren in ‘Terzake’ al zijn ongenoegen. Als het Vlaams Belang tijdens eventuele regeringsonderhandelingen de rechten van holebi’s wil terugdraaien, “dan zouden dat hele korte onderhandelingen zijn”, klonk het.

Piet De Bruyn, N-VA-parlementslid en coördinator van het N-VA Regenboognetwerk, sluit zich daarbij aan. Volgens hem hebben de uitspraken van Sneppe wel “het voordeel van de duidelijkheid”. “Het is op zich een goede zaak dat iemand die zo denkt, dat ook openlijk zegt”, aldus De Bruyn. “Maar het illustreert wel de onmogelijke houding waarin zo’n partij zich manoeuvreert”, klinkt het.

