Tom Van Grieken: “Onze missie is duidelijk: de grootste worden in 2024" TT

13 september 2019

20u45

Bron: VTM Nieuws 0 Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert uiteraard verheugd op de score van zijn partij in onze Grote Peiling . De uitslag was deels verwacht, maar dat Vlaams Belang de grootste zou worden, had ook Van Grieken niet zien aankomen, zegt hij.

“Ik had wel het gevoel dat we vooruit gingen gaan, maar dat we de grootste zouden zijn in de peiling, ja... Dat is zelfs onverhoopt voor ons”, reageert Van Grieken bij VTM Nieuws. “Als ik door de straat liep, hoorde ik regelmatig mensen zeggen dat het onaanvaardbaar is hoe wij aan de kant zijn gezet ondanks dat we de grote winnaar waren op 26 mei.”

Volgens Van Grieken is zijn partij de enige optie voor een kiezer die verandering wil. “Wij zeggen met deze campagne heel duidelijk dat Vlaams Belang het enige alternatief is”, klinkt het. "Dat is voor vriend en vijand toch wel duidelijk: als je echt verandering wil in dit land, dan kan dat alleen maar met het Vlaams Belang.”



Vlaams Belang was op 26 mei de tweede grootste partij na N-VA, maar samen haalden beide partijen geen meerderheid. Bovendien was er geen enkele andere partij die met Vlaams Belang wilde onderhandelen en dus werd de partij aan de kant geschoven. Voor Van Grieken is de ‘missie' voor zijn partij dan ook duidelijk: de grootste worden in 2024, wanneer in principe de volgende Vlaamse en federale verkiezingen plaatsvinden. "Want enkel als we de grootse worden, kunnen ze ons niet negeren.”