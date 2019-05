Tom Van Grieken: “Normaalste zaak van de wereld dat koning winnaar verkiezingen uitnodigt” KVDS HAA

29 mei 2019

10u50

Bron: Radio 1, Belga 12 Binnenland Tom Van Grieken heeft het paleis alweer verlaten. Iets voor 11 uur wandelde de Vlaams Belang-voorzitter onder massale persbelangstelling het paleis binnen voor een consultatie met koning Filip, in het kader van de federale formatie. Een halfuur later zat het gesprek er al op. “Het is de normaalste zaak ter wereld dat de partij die de verkiezingen heeft gewonnen bij de koning wordt uitgenodigd”, zei Van Grieken bij aankomst aan het paleis.

De voorzitter van Vlaams Belang zei vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1 nog dat er nog altijd geen uitnodiging in zijn bus was gevallen, maar dat hij daar wel voor open zou staan. Later kwam ze er dus toch van.



Iets voor 11 uur arriveerde Van Grieken onder massale persbelangstelling aan het paleis. Kort voor 11.30 uur wandelde hij alweer naar buiten, zonder commentaar te geven. Hij respecteerde zo het zogenaamde ‘colloque singulier’, de grondwettelijke gewoonte dat politici niet publiek maken waarover ze met het staatshoofd hebben gesproken tijdens een audiëntie.

Het was de eerste keer dat een Vlaams Belang-voorzitter bij de koning langsging in het kader van de federale formatie. Maar Van Grieken wil daar “niets speciaals” van maken, verklaarde hij bij aankomst. “Het is de normaalste zaak van de wereld dat de partij die de verkiezingen heeft gewonnen door het staatshoofd wordt uitgenodigd. Als de koning respect toont voor ons programma en onze kiezers door ons uit te nodigen, dan toon ik het respect om te komen luisteren. Ik ga gewoon luisteren, en we zullen zien.”

Vanochtend zei Van Grieken al dat het “de normaalste zaak van de democratie zou zijn als alle partijen gehoord worden”. “Wij hebben meer stemmen gehaald dan de PS, het zou dus maar de normaalste zaak zijn dat de koning ons zou uitnodigen. Of zijn er misschien A- en B-onderdanen in dit land?” Na Van Grieken wordt PVDA-voorzitter Peter Mertens nog op het paleis verwacht, omstreeks 11.45 uur. Daarna zijn alle partijvoorzitters langs geweest, en is het wachten op de volgende zet van de koning.

Wij hebben meer stemmen gehaald dan de PS, het zou dus maar de normaalste zaak zijn dat de koning ons zou uitnodigen Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken

Luisteren

Ook bij Bart De Wever heeft Van Grieken vandaag een gesprek. De Wever liet meteen na de verkiezingen al weten dat de Vlaams Belang-voorzitter daartoe uitgenodigd zou worden. Van Grieken gaat er naar eigen zeggen “met open vizier” naartoe. “Ik ga het gesprek aan met een open blik”, luidde het. “Het is ook nieuw voor mij. Het is de eerste keer dat we uitgenodigd worden. We zullen zien wat het geeft.”

Inhoudelijk wilde hij nog niet veel kwijt, maar wel dat er “een duidelijk onderscheid” moet zijn “tussen wat nationaal is en wat Vlaams is”. Ook over met welke derde partner een Vlaamse regering gevormd zou moeten worden indien N-VA met Vlaams Belang in zee zou willen gaan – er is een derde partner nodig om aan een meerderheid te komen en zowel Open Vld als CD&V heeft al gezegd dat ze niet met het Belang samen wil werken – wilde Van Grieken nog niets zeggen. “Ik ga eerst luisteren en kijken wat er mogelijk is”, aldus de voorzitter.