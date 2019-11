Tom Van Grieken: “In 2024 zijn wij aan zet” PVZ

17 november 2019

Tom Van Grieken is gisteren herkozen als voorzitter van Vlaams Belang met 97% van de stemmen. Zijn ambitieuze plannen met de partij zijn onmiddellijk duidelijk: bij de verkiezingen van 2024 hoopt hij de grootste partij te worden. Hij wil zo zelf formateur worden en de onderhandelingen kunnen leiden. Dat zei Van Grieken vandaag in VTM Nieuws.

Tom Van Grieken blikt tevreden terug op de vorige verkiezingen waar hij met zijn partij als grote winnaar uit de bus kwam. Hij vindt het daardoor des te jammer dat zijn partij door het cordon sanitaire toch aan de kant wordt geschoven door de “loserliga”.

Voor de volgende verkiezingen hoopt de 33-jarige voorzitter daarom de grootste partij te worden zodat zij de onderhandelingen kunnen leiden. De andere partijen zullen volgens hem niet anders kunnen dan het cordon dan te verbreken. Hij wil zo de “baas worden in eigen land” en ervoor zorgen dat er opnieuw geluisterd wordt naar de stem van de man en de vrouw.

Over mogelijke coalities wil Van Grieken zich nog niet uitspreken en hij houdt nog iedereen te vriend. Hij sluit, zo zegt hij, geen enkele partij uit zoals N-VA wel met Vlaams Belang doet. Hij ziet mogelijkheid in een coalitie met N-VA en is ook positief over Walter De Donder als mogelijke coalitiepartner bij CD&V.

Harde taal

Intussen blijft Van Grieken wel harde taal spreken over de andere partijen die hij in zijn ledenblad “zakkenrollers” noemde. Volgens hem is het belangrijk de dingen bij naam te noemen en zegt hij gewoon wat de burgers denken. Hij voegt er later aan toe dat het vooral de andere partijen zijn die haat en verdeeldheid zaaien door de Vlaams Belangers af te schilderen als pyromanen en nazi's.

Tot slot keurt hij ook het voorval in Bilzen af en distantieert hij zijn partij van de laffe daad. Het is volgens hem niet de harde taal van zijn rechtse partij die hiertoe heeft geleid, maar wel het linkse beleid van open grenzen dat zorgt voor vluchtelingen waar niemand ze wil.

De brandstichter geeft volgens hem nu munitie aan de politieke tegenstanders die daarmee de vreedzame strijd van Vlaams Belang in een hoekje duwen. Hij hoopt dat de dader gestraft wordt.