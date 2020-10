Tom Van Grieken: “Ik hoop dat we in de oppositie kunnen samenwerken met N-VA, als één Vlaams front” HLA

11 oktober 2020

12u52

Bron: De Zevende Dag 0 Vlaams Belang is klaar om oppositie te voeren tegen de regering-De Croo, en hoopt dat te doen als een Vlaams front, samen met de N-VA. Dat zegt VB-voorzitter Tom Van Grieken in De Zevende Dag op één. “Al zal die partij dan wel eerst aan introspectie moeten doen”, klinkt het.

Tom Van Grieken hekelt dat de Vivaldi-partijen zichzelf ‘verbindend’ noemen. “Ik aanvaard niet van deze regering dat zij zo’n hypocriete houding aannemen over verbinden. Het enige wat zij verbonden hebben, zijn alle verliezers van de verkiezingen”, klinkt het. Volgens Van Grieken zal zijn partij dan ook de rol op zich nemen om in te gaan tegen het, wat hij noemt, “linkse cultuurmarxisme” van deze regering.

Ook op vlak van migratie zal het Vlaams Belang hevige oppositie voeren, kondigt Van Grieken aan. “Ik denk dat het echt niet zo moeilijk kan zijn om het op vlak van terugkeerbeleid beter te doen dan Theo Francken (voormalig staatssecretaris Asiel en Migratie, red.). “Slechts 18 procent werd onder Francken effectief teruggestuurd. Toch denk ik dat Sammy Mahdi er zal in slagen om nog slechter te doen”, klinkt het. Dat de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie die cijfers wil optrekken, daar heeft Van Grieken weinig vertrouwen in. “Waarom? Omdat er een fundamenteel probleem is: deze regering wil niet dat illegalen en uitgeprocedeerden actief worden opgespoord. Voor hij dat kan aanpassen, zal hij eerst met Groen en de PS moeten praten”, aldus Van Grieken.

Dat het minimumpensioen wordt opgetrokken naar 1.500 euro, vindt Van Grieken wel een goed idee. Toch stelt hij zich vragen over de financiering van het plan. “We zien dat de factuur wordt doorgeschoven naar de volgende generaties. Onder N-VA moest iedereen langer werken, maar er was nog één hoop. Wie een zwaar beroep had, mocht vroeger met pensioen. Ook dat valt nu weg”, betreurt Van Grieken.

Vlaams Front

De Vlaams Belang-voorzitter hoopt dat zijn partij kan samenwerken met de N-VA, nu beide partijen samen in de oppositie zitten. “Ik ben voorstander om samen een Vlaams front te vormen, in plaats van elkaar vliegen af te pakken”, klinkt het. Volgens Van Grieken zal de N-VA dan wel eerst aan introspectie moeten doen. “Als ik meneer De Roover bezig hoor over mijn parlementsleden, dat het net geen analfabeten zijn, dat vind ik heel erg.”

Van Grieken zegt nog optimistisch te zijn dat de oppositie de regering zal kunnen doen vallen. “In het verleden heb ik af en toe al een project gehad”, lacht hij. “Toen ik eraan begon met het Marrakech-migratiepact, geloofde ook niemand dat we de regering zouden kunnen doen vallen”.

Sociale media

Tom Van Grieken behaalde overigens deze week 500.000 volgers op sociale media. Hij noemt het een uitgelezen manier om feedback te krijgen van zijn kiezers. “Je kan er luisteren naar de mensen, je weet op sociale media heel snel of je boodschap aanslaat”, klinkt het. Dat bepaalde traditionele partijen de uitgaven voor advertenties op sociale media willen inperken, vindt Van Grieken bijzonder ondemocratisch. “Dat wij adverteren op sociale media, is uit noodzaak”, legt Van Grieken uit. “Omdat wij in een aantal kranten niet mogen adverteren, en de andere partijen wel, hebben wij uit noodzaak op sociale media geadverteerd, met succes. Dat men dit ook aan banden wil leggen, is ondemocratisch”.

