Tom Van Grieken haalt uit naar burgemeester De Wever: “Stadsbestuur is de controle kwijt” Redactie

22 juli 2019

14u28 7 Na de nieuwe granaatontploffing in Antwerpen haalt Tom Van Grieken fel uit naar Bart De Wever en het Antwerpse stadsbestuur. “De stad Antwerpen lijkt op een stripverhaal van Kuifje: ‘Duizend bommen en granaten”, met het stadsbestuur als Jansen en Jannsen die van geen hout pijlen meer weten te maken.”

Vlaams Belang ziet in het incident een provocatie van de drugsmaffia. “Deze stadsguerrilla moet stoppen”, zegt Filip Dewinter. “Dit loopt fout af: de vraag is niet of er slachtoffers zullen vallen, maar wanneer.”

De partij vraagt een verhoogde inzet van camerabewaking en politiepatrouilles op gevoelige plaatsen. Handelszaken of panden waarvan de politie weet dat ze worden geviseerd door de drugsmaffia, moeten worden gesloten of extra bewaakt. “Wij roepen daarom zo snel mogelijk de Antwerpse gemeenteraad bijeen, op zijn minst de Commissie Veiligheid”, zegt Dewinter. “Na de drie granaataanslagen op zeer korte tijd willen wij een gedetailleerde briefing van de politie en een concreet plan van aanpak om dit drieste geweld te voorkomen.”