Tom Van Grieken: "De Wever een van grootste kiezerbedriegers van laatste 20 jaar" rvl

17 juni 2018

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken heeft zondag tijdens het programmacongres in Gent zwaar uitgehaald naar de "alibiregering", die permanent uitvluchten en excuses zoekt om vooral niet te moeten doen wat ze beloofd heeft bij de verkiezingen. Het Vlaams Belang heeft de wind in de zeilen, klonk het voor een duizendtal militanten in het ICC in Gent.

Dat het Vlaams Belang momenteel goed boert, leidt Van Grieken niet enkel af van de peilingen, die reeds een tijdje in stijgende lijn zijn, maar ook aan de 120.000 volgers op sociale media - "we zijn de tweede grootste partij", de meer dan duizend nieuwe leden sinds begin dit jaar. "We zijn op weg naar de 10 procent!", riep de partijvoorzitter.

In de verschillende toespraken moest de regering en vooral de N-VA het zwaar ontgelden. "Meer en meer Vlamingen beseffen maar al te goed dat ze nu al meer dan vier jaar lang bestuurd worden door een alibiregering, die pretendeert twee derde van de Vlamingen te vertegenwoordigen, maar die ondertussen twee derde van haar verkiezingsbeloftes in de vuilbak heeft gekieperd; en de rest in de diepvries heeft gestopt", zei Van Grieken. N-VA-voorzitter Bart De Wever plaatst zich volgens hem met Guy Verhofstadt en Yves Leterme in het rijtje van grootste kiezersbedriegers van de afgelopen 20 jaar.

"N-VA is in sneltempo geëvolueerd van een formatie met een Vlaams-republikeinse missie naar een Belgische machtspartij vergeven van windhanen, plekpotten en opportunisten", verwoordde Barbara Pas het. "N-VA heeft de Vlamingen gewend gemaakt aan een politieke denkwereld waarin stappen naar vrijheid, laat staan Vlaamse onafhankelijkheid van de agenda verdwijnen. Door te zwijgen over het communautaire heeft ze zelf het draagvlak weggeblazen, door haar federale regeringsdeelname heeft ze België gelegitimeerd, zodanig dat andere partijen al spreken over herfederaliseren... De koelkast waarin de communautaire eisen verdwenen, blijkt geen gewone frigo te zijn, het gaat om de koeling van een mortuarium."

Concreet wil het Vlaams Belang met zijn verkiezingsprogramma de macht opnieuw bij het volk leggen en de vervreemding tegengaan. Het pleit voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en voor de invoering van een bindend referendum op gemeentelijk en districtsniveau. Intercommunales en provincies moeten op de schop en fusies van gemeenten kunnen enkel na een bindende volksraadpleging. Steden en gemeenten moeten zich verbinden tot deugdelijke dienstverlening op maat van de inwoner.

Gemeenten die erg te lijden hebben onder de immigratiedruk, veroorzaakt door het federale migratiebeleid, moeten een vestigingsstop kunnen uitroepen. Een dergelijk systeem heeft vroeger bestaan met de wet-Gol. Het Vlaams Belang wil dat die wetgeving opnieuw wordt geactiveerd. Personen die enkel over de Belgische nationaliteit beschikken, moeten voorrang krijgen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. "Wist u dat één op drie sociale woningen vandaag naar niet-Belgen gaat?", vroeg partijvoorzitter Tom Van Grieken. De lokale huisvestingsmaatschappijen moeten ook nauwlettend toezien op de verplichte kennis van het Nederlands in de sociale huisvesting. "Dit zal de leefbaarheid in de sociale woonblokken in de hand werken en de vervreemding tegengaan", luidt het.

Fiscaliteit, nulolerantie en Nederlands op de speelplaats

Het programma heeft verder aandacht voor een rechtvaardige fiscaliteit, de opmaak van een lokaal middenstandsplan, de voorkeur voor de lokale handelaars en extra aandacht voor de horecasector. Op het gebied van veiligheid houdt Vlaams Belang vast aan de nultolerantie, de zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat en de uitbreiding van de elektronische aangifte.

Vlaams Belang pleit ook voor een diervriendelijke gemeente met een strenge aanpak van dierenmishandeling en -verwaarlozing, en onvermijdelijk een streng toezicht op het verbod op onverdoofd slachten. Op mobiliteitsvlak is er nood aan een beleid gericht op de bereikbaarheid van steden en gemeenten met ruimte voor fietsers en voetgangers, investeringen in openbaar vervoer en aandacht voor minder mobiele mensen.

Gemeenten moeten de argumenten van actiecomités, die zich verzetten tegen windturbines in gebieden van open ruimten, ernstig nemen en principieel negatief adviseren in de vergunningsprocedure. Cultuuraanbod mag zich niet beperken tot zij die het zich kunnen bekostigen, islamonderricht in de scholen kan niet en op de speelplaats moet Nederlands gesproken worden.