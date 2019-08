Tom Van Grieken bracht hulde aan "grootse" neonazi kv

02 augustus 2019

05u04

Bron: Belga 10 Een 'grootse man'. In 2005 bracht huidig Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hulde aan de pas overleden Bert Eriksson - wellicht de beruchtste neonazi van Vlaanderen. Dat schrijft De Morgen vandaag.

"Gezien het heen gaan (sic) van Bert Eriksson op maandag 3 oktober 2005 zal de NJSV-webstek als eerbetoon aan deze grote VMO-leider (Vlaamse Militanten Orde, red.) gedurende enkele dagen in rouwkleuren gehuld zijn. Op deze manier wensen wij onze respect te tonen aan deze grootse man en oprecht medeleven te betuigen aan zijn familie en vrienden." Deze tekst, ondertekend door Van Grieken, verscheen in oktober 2005 op de website van de NJSV.



Van Grieken was toen preses van de Antwerpse afdeling van het NJSV, het Nationalistisch JongStudentenVerbond, een extreemrechtse studentenclub. De huldebetuiging staat afgedrukt in het nieuwe boek VMO! De tanden van de Vlaamse Leeuw, waarin de geschiedenis van de Vlaamse Militanten Orde wordt herverteld door flamingant Filip Duynslager.

Aanhanger van Hitler

Eriksson, een lid van de Hitlerjeugd Vlaanderen tijdens de oorlog, was doorheen de jaren 70 en 80 een van de VMO-leiders. Begin jaren 70 ging hij in Zwitserland de beenderen opgraven van collaborerende priester Cyriel Verschaeve, om ze daarna in Vlaanderen opnieuw te begraven. In 1983 werd Eriksson tot een jaar effectieve celstraf veroordeeld als leider van een privémilitie. Eriksson was vooral een van de beruchtste neonazi's van Vlaanderen. In een zeldzaam interview met Het Laatste Nieuws in 2001 toonde hij zich nog een fervent aanhanger van Adolf Hitler.

“Niet politiek relevant”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vindt dat zijn huldebetuiging vandaag nog weinig te betekenen heeft. "Het ging om een pop-up op de website van de NJSV. Ik zie de politieke relevantie hier anno 2019 niet van in. Dit is intussen meer dan veertien jaar geleden. Ik was toen een negentienjarige student die in rechtse kringen vertoefde. Iemand zonder politiek mandaat", reageert hij. "Ik ga me er niet voor verontschuldigen. Maar ik zou het ook niet herhalen. Eriksson had een verdienste, maar hij was niet zonder fout. Om het zacht uit te drukken.”