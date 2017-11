Tom Meeuws stapt uit consultancybedrijf en moet het gaan uitleggen bij Groen Redactie

17u42

Bron: Belga 6 BELGA Tom Meeuws (sp.a). Tom Meeuws stapt uit zijn consultancybedrijf EV Consult. Dat meldt 'De Tijd'. Z ijn woordvoerster laat nu weten dat die beslissing al een paar weken geleden genomen werd, zodat hij "meer tijd kon vrijmaken voor de politiek". De Antwerpse sp.a-voorzitter kwam afgelopen weekend in het oog van de storm terecht omwille van nauwe contacten met de vastgoedsector.

Vorige week had Meeuws in een opiniestuk nog de vastgoedconnecties van het Antwerpse bestuur gehekeld. "Wie veel hoger of groter wil bouwen dan toegestaan, schuift met de bevoegde schepen aan tafel", klonk het. "De immocratie heerst hier." De Wever reageerde daarop opvallend emotioneel. Hij noemde Meeuws niet bij naam, maar sprak wel van "iemand die bewust liegt". En hij nam het woord "intentieproces" in de mond.

"Niets mis"

Dit weekend bleek dan dat Meeuws zelf heel goede contacten onderhield met de bouwsector. Hij tafelde op zijn beurt meermaals met het veelbesproken Land Invest Group in het sterrenrestaurant 't Fornuis. Volgens Meeuws is er met die banden niets mis aangezien hij in zijn hoedanigheid als consultant projectontwikkelaars moet overtuigen om laadpalen voor elektrische wagens te installeren in hun (nieuw)bouwprojecten.

Photo News Wouter Van Besien.

"Integriteit is essentieel"

Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien wil nu een gesprek met zijn Samen-collega om klaarheid te scheppen over de zaak. "Integriteit is voor mij essentieel", klinkt het. "Ik heb Tom Meeuws gevraagd om samen te zitten, want ik wil weten wat er is gebeurd. Van a tot z. Samen staat aan de kant van de Antwerpenaren, daar kan niet de minste twijfel over ontstaan. Samen staat voor eerlijkere, integere en transparante politiek en daar wijken we geen millimeter van af."

"Leefbaarheid onder druk"

Van Besien blijft intussen kritisch over het bouwproject aan de Slachthuissite waar Land Invest betrokken partij is. Hij vraagt nog steeds uitleg daarover van het stadsbestuur. "Land Invest mag er drie keer zoveel woningen bouwen dan in andere grote stadontwikkelingsprojecten", zegt hij. "De leefbaarheid op Den Dam komt hierdoor onder druk te staan."