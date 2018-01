Tom Meeuws stapt op als kandidaat op Antwerpse lijst Samen Redactie

19u14

Bron: Belga 456 BELGA

Tom Meeuws gaat vanavond op het Antwerpse sp.a-bestuur zijn ontslag indienen als kandidaat op de lijst Samen. Dat hebben bronnen binnnen Samen gemeld aan Gazet van Antwerpen. Meeuws stond op de derde plaats op de progressieve lijst die is samengesteld met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen.

Meeuws staat al een tijdje in het oog van de storm. Vanochtend bracht onze krant het verhaal dat het kopstuk van Samen in 2015 wegens financieel geknoei moest opstappen bij De Lijn Antwerpen. Eerder kwam Meeuws ook al in opspraak toen bleek dat hij als consultant contacten had met projectontwikkelaar Land Invest Group, terwijl Samen het Antwerpse stadsbestuur op dat vlak fel bekritiseerd had.