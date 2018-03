Tom Meeuws (sp.a) heeft zelf dagvaarding tegen De Lijn klaar JC HA

29 maart 2018

16u36

Bron: Belga, VRT 85 Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws heeft zelf een aanmaning en dagvaarding tegen De Lijn klaar, zoals eerder aangekondigd. Voorzitter John Crombez sluit intussen niet uit dat de aantijgingen tegen Meeuws georkestreerd zijn door N-VA. "Dit is een vuile campagne", zei hij vanmiddag in Villa Politica.

Het Antwerpse parket heeft bevestigd dat het een onderzoeksrechter heeft aangesteld in het onderzoek naar Meeuws, na een aangifte van zijn voormalige werkgever De Lijn. Dat brengt het onderzoek in een stroomversnelling. Een onderzoeksrechter heeft immers meer bevoegdheden dan het parket, hij kan indien nodig onderzoeksdaden bevelen zoals huiszoekingen, inbeslagnames of aanhoudingen.

In een reactie aan Belga laat Meeuws verstaan dat hij persoonlijk niet op de hoogte is van dat gerechtelijk onderzoek. "Ik heb het nieuws over het gerechtelijk onderzoek net zoals anderen gisteren om 19 uur via de pers vernomen. Ik ben nog niet gehoord", klinkt het. "Ik heb een onvoorwaardelijk vertrouwen in het gerecht en dus in de afloop", voegt Meeuws er nog aan toe.

Meeuws kondigde in januari al aan dat hij zelf stappen zou ondernemen tegen De Lijn. En dat doet hij nu ook. "In januari dit jaar heeft de Lijn de geheimhoudingsclausule in de dading eenzijdig geschonden. De aanmaning en mijn dagvaarding ten aanzien van de Lijn zijn klaar en worden verstuurd", aldus Meeuws.

Wie gelooft dat dit niet georkestreerd is door N-VA, is goedgelovig. Sp.a-voorzitter John Crombez

Sp.a vermoedt intussen dat N-VA achter het gerechtelijk onderzoek zit. Eerder vandaag sprak sp.a Antwerpen van een georkestreerde, persoonlijke aanval op de plaatselijke voorzitter, en ook nationaal voorzitter John Crombez sluit zich daar nu bij aan.

"Ik heb een paar maanden geleden voorspeld dat dit de vuilste campagne zou worden die we ooit gekend hebben", zegt Crombez. "De campagne is al bezig, en het prille begin is al zeer vuil. Er is iets nieuws in de Vlaamse politiek, dat op persoonlijke schade mikt. Dit neemt proporties aan die vreemd zijn, maar die we ook niet kunnen inschatten omdat degene tegen wie een onderzoek loopt daar niet van op de hoogte is."

Op de vraag of het om een georkestreerde aanval gaat, zegt Crombez: "Iedereen die mij hierover aanspreekt, is het erover eens. Wie gelooft dat dit niet georkestreerd is door N-VA, is goedgelovig."

Geen reden voor ontslag

Nog volgens Crombez is er geen reden om de Antwerpse voorzitter aan de kant te zetten. Hij wil eerst meer duidelijkheid over het dossier tegen Meeuws. "Plots is er het bericht van een onderzoek waar we niets van weten. En aangezien we van niets weten, kan hij blijven staan, dat is logisch", zegt Crombez aan VTM.

"De zaken waarvan Meeuws verdacht wordt, zijn in het verleden onderzocht door De Lijn en er is daarover een schikking getroffen", verduidelijkt Crombez. "De voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, Marc Descheemaecker van N-VA, zegt dat het ook over andere dingen gaat, maar wij hebben daar allemaal geen informatie over, dus wij kunnen niet meer zeggen."