Tom Meeuws (Samen): "Wie in Antwerpen hoger of groter wil bouwen dan toegestaan, schuift met de bevoegde schepen aan tafel" bewerkt door: mvdb

15u05

Bron: Belga - Radio 1 0 BELGA Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws bij de voorstelling van de kartellijst Samen. Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws die in 2018 met de kartellijst 'Samen' naar de Antwerpse kiezer trekt, laakt in een opiniestuk in De Morgen de "immocratie" in de Scheldestad aan.

"Wie in Antwerpen hoger of groter wil bouwen dan toegestaan, schuift met de bevoegde schepen aan tafel. Wie het spel meespeelt, mag meer dan een ander. Voor wie deze 'paaitaks' betaalt, gelden geen regels of stedenbouwkundige adviezen." "Insinuaties", reageert schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) in De Ochtend op Radio 1.

(lees verder onder de foto)

Klaas De Scheirder Afscheidnemend Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA).

Meeuws is niet te spreken over de wijze waarop het Antwerpse college omspringt met de zogenaamde 'stedenbouwkundige lasten'. In het kader van een vergunning voor een groot project kunnen gemeenten ter compensatie een projectontwikkelaar vragen om een bijdrage te leveren aan de inrichting en het onderhoud van het openbare domein.

"Helaas is in Antwerpen deze regel verworden tot een instrument om vergunningen die afwijken van de regels en negatief worden geadviseerd toch toe te kennen", stelt Meeuws. "Wie in Antwerpen hoger of groter wil bouwen dan toegestaan, schuift met de bevoegde schepen aan tafel. Wie het spel meespeelt, mag meer dan een ander. Voor wie deze 'paaitaks' betaalt, gelden geen regels of stedenbouwkundige adviezen. In Antwerpen is de immocratie geïnstalleerd."

Schepen Van de Velde spreekt van "insinuaties". Volgens hem valt Meeuws de ambtenarij aan, want het zijn steeds ambtenaren die onderhandelen over de stedenbouwkundige lasten en eventuele compensaties, bijvoorbeeld op vlak van kinderopvang of groene ruimte.

"Flagrant gelogen"

"Als mijnheer Meeuws een probleem heeft met de manier waarop dit gebeurt, moet hij klacht indienen tegen de ambtenaar en voor de rest is het flagrant gelogen", aldus de schepen. Van de Velde beklemtoont ook dat zowat elk dossier tegensprekelijke adviezen bevat. Uiteindelijk is het aan het college om uit te maken wat maatschappelijk verantwoord is, vervolgt hij. Maar de schepen beklemtoont dat in Antwerpen minder dossiers met afwijkingen van het stedenbouwkundig advies worden goedgekeurd dan in andere Vlaamse steden.