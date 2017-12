Tom Meeuws: "Ik ben kwaad op mezelf" Redactie

22u38

Bron: VTM 0 "Ik heb spijt en ik ben kwaad op mezelf". Dat zegt de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws aan VTM Nieuws na de vastgoedrel rond Land Invest Group.

Meeuws had vorige week zwaar uitgehaald naar de nauwe banden van Antwerps burgemeester Bart De Wever en het stadsbestuur met bouwpromotoren en vastgoedmakelaars. Burgemeester Bart De Wever en verschillende schepenen waren uitgenodigd op een verjaardagsfeest van één van de aandeelhouders van Land Invest Group in het Antwerpse sterrenrestaurant het fornuis. Toen beelden van die ontmoeting werden gepubliceerd door de nieuwswebsite Apache.be, reageerde Meeuws. Achteraf bleek dat hij als consultant zelf nauwe contacten onderhield en zelfs gaan eten was met een bouwpromotor in hetzelfde restaurant als het stadsbestuur.

