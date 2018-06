Tom Meeuws: “Ik ben het slachtoffer van een vuile campagne. De Wever wou mij kapotmaken” IVI

04 juni 2018

19u27

Het zijn geen gemakkelijke maanden geweest voor Tom Meeuws (sp.a). Na de heisa rond zijn contact met een vastgoedbedrijf, beschuldigingen over gesjoemel bij De Lijn en het uiteenspatten van 'Samen', doet hij nu zijn zegje in een interview met Humo. Meeuws beweert dat er een strategie is om hem kapot te maken. "Drie jaar geleden zei een intimus van Bart De Wever dat ik maar beter kon terugkeren naar West-Vlaanderen, anders ging ik eraan."

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober staat Tom Meeuws op de tweede plaats op de lijst van sp.a Antwerpen. Normaal gezien zou de partij samen met Groen naar de kiezer trekken, maar het grote project ‘Samen’ spatte uiteen na heisa rond Meeuws.

“De eerste peilingen na de voorstelling van Samen deed het beste verhopen. Bart De Wever sloeg in paniek, en deed wat hij al langer wilde doen: mij kapotmaken. Zo reed hij ook Samen in de prak”, zegt Meeuws in Humo. Volgens de sp.a’er had iemand dicht bij De Wever hem drie jaar geleden al gewaarschuwd. “Dat ik maar beter kon terugkeren naar West-Vlaanderen”, zo kreeg Meeuws te horen. “Anders ging ik eraan.” Meeuws zegt dat hij tevergeefs verschillende pogingen heeft ondernomen om een gesprek aan te gaan met De Wever.

Meeuws haalt ook verder in het interview uit naar De Wever. “Ik heb medelijden met hem. Als je gedreven wordt door angst en vernedering, ben je geen gelukkige mens.”

Bazooka

In een opiniestuk had Meeuws vorig jaar geschreven dat het Antwerpse stadsbestuur te nauwe banden had met bouwpromotoren. Er ontstond een hele heisa over Bart De Wever die een Cola Zero was gaan drinken tijdens een feestje van projectontwikkelaar Eric Van der Paal in ’t Fornuis. Niet veel later bleek dat Meeuws zelf in ’t Fornuis was gaan eten met Van der Paal. “Mijn ‘relatie’ met Van der Paal was veel bescheidener. Door mijn consultancybedrijf had ik soms contact met de vastgoedsector. Maar ik werkte niet met belastinggeld en ik mocht geen bouwvergunningen afleveren. Dat is een immens verschil", verklaart Meeuws het etentje.

Meeuws zegt dat er vroeger een duidelijk onderscheid was tussen administratie en politiek, nu niet meer. “Dat systeem heb ik aangeklaagd. Daarop heeft men de bazooka bovengehaald en me afgeschoten, door te doen alsof het over die Cola Zero ging.”

De Lijn

In maart raakte dan weer bekend dat er een gerechtelijk onderzoek was gestart naar Meeuws' rol bij De Lijn. Tijdens een woelige partijraad weigerde de SP.A in Antwerpen het ontslag van Meeuws.

Meeuws benadrukt dat hij recht in zijn schoenen staat. “Ik heb géén geld in mijn zakken gestoken en heb me niet bezondigd aan corruptie. Ik ben het slachtoffer van een vuile campagne. Drie jaar na mijn ontslag bij De Lijn beslissen ze daar plots om naar het parket te stappen. Kom nu!"

Maar de sp.a'er geeft niet op. "Ik sta nog recht. De bazooka is inmiddels leeg. En misschien besluiten sommigen straks wel dat ze hem te snel hebben leeggeschoten."