Tom Meeuws: "Antwerpen heeft geen nood aan toeristische luchthaven" SVM AV

07 augustus 2018

15u56

Bron: Belga 5 Volgens sp.a Antwerpen heeft de stad geen nood aan een toeristenluchthaven. Dat zegt de partij nadat VLM Airlines gisteren aankondigde bijna alle lijnvluchten vanuit de luchthaven van Antwerpen te zullen schrappen. Tegen 2030 wil de partij het terrein laten heraanleggen als park.

VLM Airlines biedt in Antwerpen lijnvluchten aan waar vooral zakenmensen gebruik van maken. Gisteren liet het moederbedrijf van de maatschappij weten dat alle bestemmingen vanuit Antwerpen -op twee na- geschrapt worden. In plaats daarvan wil VLM inzetten op chartervluchten in opdracht van een of meerdere klanten. In de praktijk zijn die klanten meestal reisorganisaties die volledige vakantiepakketten aanbieden.

"Moeilijk te verantwoorden"

"Het gebruik van de luchthaven voor toeristische vluchten is een luxe voor mensen uit de Antwerpse regio, maar kan moeilijk rationeel verantwoord worden met een nationale luchthaven die amper veertig kilometer verderop ligt," reageert de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws.

Meeuws wijst ook op het dreigende oordeel van de Europese Commissie dat boven de luchthaven hangt. Dat heeft betrekking op de publiek-private samenwerking die Vlaanderen in 2013 opzette met de Franse multinational Egis. Egis is uitbater, maar Vlaanderen is nog steeds verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de luchthaven. Europa moet beslissen of het Vlaamse belastinggeld voor investeringen geen onrechtmatige staatssteun is.

Park, scholen en recreatie

Daarom wil de s.pa Antwerp Airport sluiten. De partij heeft daarvoor al een reconversieplan klaar: tegen 2030 moet de luchthaven dicht. Op de 180 hectare vrijgekomen ruimte zou een park komen, met aan de rand plaats voor scholen, woningen en recreatie. De huidige bedrijfsruimte blijft voor economische activiteiten bestemd. Voor de 60 personeelsleden (voltijds equivalenten) moet er een transitieplan komen in samenwerking met de VDAB en de sociale partners.

Het verlies van een luchthaven in Antwerpen wil de s.pa opvangen met een nauwere samenwerking tussen de NMBS en Brussels Airport, denk maar aan snelle incheckbalies in het treinstation Antwerpen-Centraal. Om de verbinding met Zaventem voor de vliegende Antwerpenaar voordeliger te maken, wil de sp.a ook af van de diabolotaks die treinreizigers moeten betalen als ze een trein nemen naar of van de luchthaven.

Ook Groen wil Antwerpse luchthaven dicht

Ook Groen wil de luchthaven van Antwerpen "zo snel mogelijk dicht". Dat zegt Vlaams parlementslid Ingrid Pira."Op de luchthaven van Antwerpen worden al jaren lijnen opgestart en daarna onmiddellijk weer afgesloten, dat is niet nieuw. De luchthaven heeft geen toekomst, ze is te klein en te dicht bij dichtbevolkt gebied", zegt Ingrid Pira, die het dossier opvolgt in het Vlaams parlement. "De Vlaamse regering houdt de luchthaven al jaren in stand met subsidies. Dit is een totaal irrationeel verhaal, waar de belastingbetaler voor opdraait", zegt ze.

Dit is een totaal irrationeel verhaal Ingrid Pira, Vlaams parlementslid Groen

Net zoals de Antwerpse sp.a wil de partij de luchthaven daarom "zo snel mogelijk sluiten"."Dat is al lang ons standpunt."

Intussen heeft Pira een resolutie ingediend in het Vlaams parlement, waarin ze bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) vraagt om het dossier van de luchthaven zo snel mogelijk in te dienen bij Europa. De Europese Commissie moet nagaan of de publiek-private samenwerking tussen Vlaanderen en de Franse multinational Egis geen onrechtmatige staatssteun omvat. Die laatste is de uitbater, maar Vlaanderen is verantwoordelijk voor de investeringen in de luchthaven.

"De minister talmt al jaren met het indienen van het dossier, vermoedelijk omdat hij al weet dat het dossier geen stand zal houden. Wij roepen hem op om dat dossier nu eindelijk echt in te dienen", zegt Pira.