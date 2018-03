Tom Meeuws: "Aanvallen moeten stoppen" Lore Michiels Tommy Thijs

29 maart 2018

11u43

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving, Belga 21 Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws reageert voor het eerst op het strafrechtelijk onderzoek dat naar hem loopt. "Heel dit gedoe mag stoppen", zegt hij aan VTM NIEUWS. "Ik heb het dan niet over mijn politiek engagement, maar over de constante aanvallen."

Gisteren kwam aan het licht dat het Antwerps parket een gerechtelijk onderzoek voert naar Meeuws na aangifte van De Lijn. Meeuws zou in zijn vorige job, als directeur bij De Lijn, onder meer geknoeid hebben met facturen. "Ik ben niet op de hoogte van het gerechtelijk onderzoek", zegt Meeuws daarover, vlak voor hij naar zijn advocaat zou vertrekken. Er vond dan ook nog geen verhoor plaats, laat ook zijn woordvoerster weten.

Marc Descheemaecker (N-VA), voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, zei vanmorgen nog aan VTM NIEUWS dat het strafrechtelijk onderzoek over meer gaat dan enkel over het geknoei met facturen. "Dat is maar één technisch elementje in de zaak", aldus Descheemaecker. Er lekten ook mails uit waaruit zou blijken dat Meeuws zelf facturen opsplitste om financiële controle te omzeilen.

"Ik heb geen contact meer met Descheemaecker, al lang niet meer", reageert Meeuws op die aantijging.

Tweede plaats

Gisteren maakte Meeuws zelf nog de Antwerpse lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Hij besliste geen lijsttrekker te zijn en plaatste de onafhankelijke kandidate Jinnih Beels bovenaan. Zelf staat Meeuws op plaats 2.

Beels verklaarde gisterenavond nog alle vertrouwen te hebben in Meeuws.

