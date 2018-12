Tom Lenaerts reageert voor het eerst over uithaal in “Van Gils & gasten”: “Het was geen populistische, maar eerder een emotionele uitspraak” bvb

09 december 2018

15u37

Bron: Radio 1 10 TV-maker Tom Lenaerts vindt niet dat hij deze week populistisch is geweest door in “Van Gils & gasten” op Eén fel uit te halen naar Kamerfractieleiders Peter De Roover (N-VA) en Kristof Calvo (Groen). “Voor mij was het geen populistische uitspraak, maar een emotionele uitspraak”, verdedigt de tv-presentator zich nu in het Radio 1-programma “Touché”.

Woensdagavond richtte Tom Lenaerts zich naar Calvo en De Roover die hevig aan het discussiëren waren over het VN-migratiepact. “Zijn jullie niet beschaamd?”, klonk het langs Lenaerts’ kant. De Roover en Calvo kwamen in ‘Van Gils & gasten’ uitleg geven over het dispuut rond het migratiepact van de Verenigde Naties, maar de gemoederen raakten snel verhit.

“Ik snap dat politiek een spel is. Maar het mag geen circus worden, want dan wordt het nefast voor onze toekomst. Jullie zijn slecht bezig. Ik wind mij er hard in op omdat ik dit ongelofelijk belangrijk vind. Waar zijn jullie mee bezig?”, zei een misnoegde Lenaerts.

Commentaar

Na zijn uitspraak kwam Tom Lenaerts al snel zelf onder vuur te liggen. Volgens auteur Johan Op de Beeck was die uitspraak “populistisch”. Op de sociale media stroomden een heleboel reacties toe. Men vroeg zich af waar Lenaerts zich mee bemoeide.

En dit zullen we maar geen populisme durven noemen zeker? #Lenaerts in #VanGilsengasten tegen @PeterDeRoover1 en @KristofCalvo: "Zijn jullie niet beschaamd. Los het op". Democratie bestaat niet zonder scherp debat mijnheer Lenaerts. Makkelijk succesje. Circusnummertje dus. Johan Op de Beeck(@ JohanOpdeBeeck) link

Is hij niet beschaamd? Wat een anti-democratische onzin, zeg. https://t.co/v4RKBkk2r8 Joël De Ceulaer(@ jdceulaer) link

Emotioneel

In het Radio 1-programma “Touché” reageert Lenaerts voor het eerst op de hele heisa. Hij vindt dat zijn uitspraak zeker niet populistisch was: “Ik dacht altijd dat populisme of een populistische uitspraak, een uitspraak was die je deed om in de gratie te komen bij het publiek. Nu, wat ik heb gezegd over politici was niet om in de gratie te komen van het publiek”, aldus Lenaerts.

“Ik waag me niet aan die semantische discussie (over de betekenis van het woord populisme, nvdr.), want ongetwijfeld zullen er wel mensen zijn die het wel catalogeren onder populisme. Voor mij was het een emotionele uitspraak, die niet gericht was op meer stemmen halen of om daar zelf gewin uit te halen. Emotioneel lijkt me eerder op zijn plaats.”