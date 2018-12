Tom Lenaerts haalt uit naar Calvo en De Roover: “Zijn jullie niet beschaamd?” ttr

05 december 2018

22u45

Bron: VRT 0 Vanavond waren onder meer Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) te gast in ‘Van Gils & gasten’ op Eén. De politici discussieerden hevig over het VN-migratiepact, wat voor een impasse zorgt in de regering. TV-maker Tom Lenaerts, die ook aan tafel zat, richtte zich tot de twee politici. “Zijn jullie niet beschaamd?”, klonk het.

“De grondwet zegt duidelijk dat de beslissing wordt genomen in de regering. Ik heb de grondwet niet geschreven. Ik gebruik ze”, zei De Roover die plots werd onderbroken door Tom Lenaerts.

“Ik snap dat politiek een spel is. Maar het mag geen circus worden, want dan wordt het nefast voor onze toekomst. De manier waarop dit gebeurt, is beschamend. Jullie zijn slecht bezig. Ik wind mij er hard in op omdat ik dit ongelofelijk belangrijk vind. Waar zijn jullie mee bezig?”, zei een misnoegde Lenaerts.

Volgens De Roover zijn de afgelopen dagen het bewijs van het “engagement” van de politici. “Wij staan ergens voor”, benadrukte hij.