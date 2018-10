Tom Lanoye roept Groen op om uitgestoken hand van De Wever te aanvaarden KVE

24 oktober 2018

Bron: De Tijd 4 Tom Lanoye is altijd zeer kritisch geweest voor het beleid van N-VA. Maar nu stelt de auteur dat Groen met De Wever moet gaan praten. “Je moet op zijn minst proberen die oorlog te overstijgen”, zegt hij in een interview met De Tijd.

Groen had met de invoering van een autoluwe binnenstad en de aanpak van de wachtrijen voor de sociale woningen twee symbooldossiers geagendeerd op de Antwerpse gemeenteraad. De partij wou daarmee zien hoe ver burgemeester Bart De Wever wilde gaan in de verzoening tussen links en rechts. Maar de resoluties werden van tafel geveegd, ook door de andere linkse partijen.

“Slecht toneel”, zo omschrijft de auteur de politieke strategie van Groen. “Je legt geen symbooldossiers neer in een uittredende gemeenteraad.”

Als er ook maar een kleine kans is die polarisering met centrumrechts en -links te overstijgen, heb je de plicht om minstens te proberen Tom Lanoye

Lanoye roept Groen op om te onderhandelen met N-VA. “Ik beschouw Bart De Wever als een politieke tegenstrever, niet als de vijand. Als er ook maar een kleine kans is die polarisering met centrumrechts en centrumlinks te overstijgen, heb je de plicht om minstens te proberen.”

Volgens de auteur speelde de overkapping van de Antwerpse ring geen rol in de campagne omdat alle spelers rond tafel zijn gaan zitten. “De drie burgerbewegingen zijn over hun schaduw gestapt om samen te werken met de overheid. Dat is ook te danken aan het vernuft van De Wever.”

Vrijdag staat een volgend informatief gesprek tussen N-VA en Groen op de agenda. Van Besien heeft zich “geëngageerd om te gaan luisteren”, maar zegt dat er nog een zeker wantrouwen is voor een coalitie met N-VA. “Inhoudelijk staan we enorm ver van elkaar”, zegt hij. “En qua bestuursstijl zal er veel moeten veranderen. Zolang daar geen perspectief over gegeven wordt, kan ik daar niks over zeggen.”

