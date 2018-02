Tom Jones of Louis Neefs in de kerk? Geen probleem voor de nieuwe organist van Eisden-Dorp MMM

18 februari 2018

21u18 0

In Eisden-Dorp hebben ze sinds kort een nieuwe kerkorganist, en dat hebben ze geweten. Vincent Sanz-Dreesen (46) speelt voor, tijdens en na de eucharistieviering gekende evergreens en leuke popnummertjes. "Sommige kerkgangers komen al een half uur op voorhand, zodat ze liedjes van Tom Jones of Louis Neefs meekrijgen", vertelt Vincent, in het dagelijks leven ambulancier. En de pastoor? Die vindt het prima.

Songs tijdens een repetitie in de kerk: 'O Margrietje' - Louis Neefs, 'Das Model' - Kraftwerk, 'O When the Saints'