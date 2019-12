Tom Dehaene: "Vlaams cultuurbeleid laat amateurkunsten in de kou staan” SVM

19 december 2019

16u30

Bron: Belga 0 Tom Dehaene (CD&V) vindt dat de Vlaamse regering de amateurkunsten in de kou laat staan. Die konden tot 2018 nog rekenen op provinciale subsidies, maar volgens Dehaene kan een hele laag van culturele organisaties en projecten die louter met vrijwilligers werken nergens meer terecht voor financiële steun.

Dehaene waarschuwt waarschuwde twee jaar geleden al voor de gevolgen van de afslanking van de provincies voor de talloze amateurorkesten, -toneelverenigingen en -koren. Door de provinciale structurele subsidies in 2018 en 2019 verder uit te keren, zorgde de vorige Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz nog voor een 'warme overdracht’. Toch vielen er toen al gaten door het wegvallen van de niet-financiële ondersteuning. "Hierdoor verdwenen de tornooien voor amateurtoneel, orkesten en koren geruisloos", stelt de gedeputeerde aan de kaak.

“In zijn beleidsnota maakt minister-president Jan Jambon nog amper woorden vuil aan zijn beleid voor amateurkunsten", aldus Dehaene. "Er lijkt geen sprake van een visie op deze sector. Bijzonder pijnlijk voor een bloeiende sector, die elke week tienduizenden Vlamingen bereikt en samenbrengt en nu haar plek in het Vlaamse cultuurbeleid lijkt te verliezen.”

“Quasi verdacht gemaakt”

“Het probleem is breder dan de amateurkunsten”, gaat Dehaene verder. “Bij de eerste toekenning van projectsubsidies blijkt dat vrijwel geen enkele organisatie die louter met vrijwilligers werkt subsidie kreeg. Zo maken we de voedingsbodem van ons cultuurbeleid kapot.”

Dehaene is ook niet te spreken over de toon die gehanteerd werd naar aanleiding van de beslissing om geen subsidies meer toe te kennen aan organisaties die zich enkel terugplooien op een bepaalde etnisch-culturele groep. "Het leek wel alsof naar aanleiding van deze beslissing de hele sector van het sociaal-cultureel werk werd weggezet als sektarisch. Er is echter geen sector te vinden die meer bezig is met de gemeenschapsvorming en met het vormgeven van het samenleven in Vlaanderen dan de honderden sociaal-culturele organisaties met hun duizenden vrijwilligers. Deze verenigingen verdienen gekoesterd en gewaardeerd te worden en niet quasi verdacht gemaakt te worden".