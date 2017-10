Toestel kijkt in de plaats van blinde personen Amaury Michaux

Niets zien, maar toch op de hoogte zijn van de meeste dingen die rond je gebeuren. Dat is het doel van de OrCam MyEye.

Het toestel is ontworpen om het dagelijkse leven van blinden of personen met een visuele handicap gemakkelijker te maken. Het is een intuïtief en discreet toestel dat is uitgerust met een intelligente camera, die onopvallend op de pootjes van elke bril past. De gebruiker kan vervolgens teksten lezen, producten aanwijzen of personen herkennen. Een luidspreker bij het oor van de gebruiker geeft de nodige informatie door.



Steven Bladt uit Wolvertem, die blind geboren werd, is de eerste persoon in België die het toestel kon uittesten. "Het is handig om mijn mobiliteit, vrijheid en onafhankelijkheid te verbeteren. Ik kan er een boek mee lezen, gezichten herkennen, de treinuren mee raadplegen op de borden in de stations en menukaarten mee lezen. De OrCam MyEye zou mijn leven kunnen veranderen. Ik zou minder hulp moeten vragen aan anderen en dat is voor iemand die blind is toch wel erg belangrijk."



De OrCam MyEye is verkrijgbaar voor 4.150 euro.