Toestel Brussels Airlines keert terug wegens technisch probleem kv

14 februari 2018

01u58

Bron: VTM NIEUWS 0 Een vliegtuig van Brussels Airlines vanavond vanuit Zaventem richting de Franse stad Nantes vertrok, is kort na het opstegen teruggekeerd omdat er mogelijk een technisch probleem was. Dat meldt VTM NIEUWS.

"Kort na het opstijgen kregen we een indicatie van een technisch probleem. Het is dan standaardprocedure dat het vliegtuig terugkeert, zeker als het zich zo dichtbij bevindt, " zegt Kim Daenen van Brussels Airlines. "De 58 passagiers en de vier crewleden bevinden zich nu terug op de luchthaven in Zaventem."



De oorzaak van de melding is nog niet duidelijk en wordt onderzocht.