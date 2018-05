Toestand van Wallonië blijft 'zorgwekkend': "We lopen veertien jaar achter" ADN

23 mei 2018

13u56

Bron: Belga 0 De socio-economische toestand van Wallonië is erop vooruitgegaan, maar blijft zorgwekkend. Dat zei Waals minister-president Willy Borsus (MR) vandaag in zijn 'staat van Wallonië', in het Waals Parlement. Het bbp per inwoner in Wallonië ligt nu op het gemiddelde dat België en Vlaanderen in 2003 al haalden. "We lopen dus veertien jaar achter", zei Borsus.

Het aantal werklozen in Wallonië is onder de 200.000 gezakt (198.279 in april), maar het verschil met Vlaanderen is niet kleiner geworden. De werkzaamheidsgraad bedraagt 63,2% en blijft dus ver onder de Europese doelstelling om die graad op 73,2% te brengen tegen 2020.

Eenzelfde verhaal voor de economische groei: die steeg in Wallonië van 1,8% vorig jaar naar wellicht 1,9% dit jaar, maar blijft ook onder het Europese gemiddelde van 2,3%. Borsus is wel blij met de exportcijfers, vorig jaar goed voor 41,9 miljard euro. Ook de investeringsdynamiek en de 'moral' van gezinnen en bedrijven zit goed, meent de Waalse regeringsleider.

Op sociaal vlak zijn de cijfers minder rooskleurig: 8,1% van de Walen leeft in een gezin dat zich de gangbare levensstandaard lang niet kan veroorloven. Ook op het vlak van leefmilieu moet Wallonië nog heel wat inspanningen doen, zei Borsus.

Dringend handelen

"De tekenen van verbetering zijn zichtbaar, maar het blijven rimpelingen als er geen radicaal andere benadering komt, als er geen grondige en structurele hervormingen komen. We kunnen niet tevreden zijn met de huidige situatie. We moeten de hervormingen versnellen, onze overtuigingen in vraag stellen, lef tonen, onze structuren aanpassen en een mentaliteitswijziging ondersteunen."

"Het is duidelijk dat we geen tijd te verliezen hebben. We moeten dringend handelen, we moeten snel - ik zou zelfs zeggen onmiddellijk - hervormingen doorvoeren", zei Borsus.

"We willen een sterke sokkel uitbouwen, een sterk kader, en de tools om de toekomst van Wallonië uit te bouwen vernieuwen", aldus Borsus. Hij stelt de Waalse burgers een "deal" voor: zij moeten zelf de kansen grijpen die deze hervormingen en investeringen bieden om zo mee te bouwen aan die toekomst.