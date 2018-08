Toestand aangereden Chiromeisje uit Boutersem stabiel rvl

02 augustus 2018

11u17

Bron: Belga 0 Een 15-jarig meisje van Chirogroep Roosbeek uit het Vlaams-Brabantse Boutersem is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding in het Nederlandse Bergeijk, een buurgemeente van Lommel. De toestand van het meisje is stabiel, ze is buiten levensgevaar. Dat is woensdag vernomen van Erwin Cools, directeur van Chirojeugd Vlaanderen.

De Nederlandse politie had melding gemaakt van een Belgische scoutsgroep, maar het betreft Chirogroep Roosbeek uit Boutersem, bevestigde burgemeester Sarah Boon aan Belga.

"De groep van zowat 20 personen was te voet op de terugweg naar de kampplaats in Hilvarenbeek", aldus Cools. Op de Witrijtseweg in Bergeijk werd het meisje door een auto opgeschept. Na eerste zorgen ter plaatse werd ze zwaargewond met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. "Haar toestand is stabiel en ze is buiten levensgevaar, maar moet in het ziekenhuis blijven", aldus Cools.

De Chirogroep die maar pas aan het kamp was begonnen, reageerde erg geschrokken op de gebeurtenis. Na intern beraad is beslist dat het kamp doorgaat. Dat is ook zo gecommuniceerd naar de ouders. Chirojeugd Vlaanderen zorgt voor bijstand van de groep.

Eerder dodelijk ongeval

Opmerkelijk: op dezelfde weg is eerder een ernstig ongeval met scouts gebeurd. In 2011 werden twee tieners van een scoutinggroep uit Valkenswaard er aangereden door een auto. Ze overleefden die klap niet. De jongens waren even oud als het meisje dat gisterenavond zwaargewond raakte, 15 jaar oud. De automobilist werd uiteindelijk toen niet gestraft omdat uit onderzoek was gebleken dat hem niets te verwijten viel.