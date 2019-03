Toeschouwers Ronde van Vlaanderen gemonitord via eigen telefoonsignaal EVH

29 maart 2019

19u55

Bron: VTM NIEUWS 0 In de Ronde van Vlaanderen gaat Proximus de telefoonsignalen van de toeschouwers gebruiken om de massa te monitoren. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in een wielerwedstrijd.

De bedoeling is dat de veiligheidsdiensten via de signalen van de telefoons tellen hoeveel volk er op een berg of feestzone staat. De signalen worden geteld via een antenne en doorgezonden naar het crisiscentrum. Daar kunnen ze dan voorspellen waar de mensen naartoe trekken en in welke zones te veel mensen staan. De politie kan de informatie gebruiken om straten af te sluiten en drukke zones te beveiligen.

Specialisten stellen zich vragen bij deze manier van werken, want als gsm-gebruiker heb je geen controle over wat er precies gebeurt met alle verzamelde data. “Proximus kan dan wel beweren dat alles anoniem gebeurt, zeker ben je daar nooit van”, klinkt het.

Volgens de Gegevens- beschermings- autoriteit - de vroegere Privacycommissie - is dit wel degelijk volgens het boekje, en gebeurt het monitoren via gsm ook al langer op bijvoorbeeld festivals.