Toeristische sector Oostkantons tevreden over paasvakantie KVDS

19 april 2019

14u56

Bron: Belga 0 Binnenland Met bezettingsgraden van 82 procent voor bed and breakfasts, 62 procent voor vakantiewoningen en -appartementen en 48 procent voor de hotels, is de toeristische sector in de Oostkatons tevreden over de paasvakantie. Dat zegt het Toeristisch Agentschap Oost-België na een bevraging bij 174 van zijn partners.

Volgens de eigenaars van bed and breakfasts en hotels zijn de bezettingsgraden gelijkaardig of iets hoger dan die van vorig jaar. Bij de vakantiehuizen en -appartementen klinkt het dat hun bezettingsgraad ietsje lager lag.

Frisse weer

De campings en jeugdherbergen deden, ondanks het vrij frisse weer aan het begin van de paasvakantie, goede zaken. Van de ondervraagde eigenaars zei 67 procent dat ze meer boekingen hadden dan vorig jaar.





Toeristische activiteiten die het goed deden in de regio waren de railbikes in Leykaul, het Natuurparkcentrum van Botrange en de Montenauer hamrokerij. Samen verwelkomden zij meer dan 1.000 bezoekers. De Reinhardsteinburcht en het Malmundarium kregen vooral tijdens het eerste weekend veel volk over de vloer.





Bovendien, zo benadrukt het Toeristisch Agentschap Oost-België, is in Duitsland de vakantie nog niet gedaan en staat in Nederland de meivakantie nu voor de deur.