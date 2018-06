Toeristisch hoogseizoen start met stralend weer: openingsweekend belooft voltreffer te worden bvb

28 juni 2018

12u33

Bron: Belga 1 De verwachtingen voor de toeristische sector aan de kust zijn aan de vooravond van de zomervakantie hoog gespannen. Het openingsweekend belooft alvast een voltreffer te worden. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer na een rondvraag. De komende maanden zullen zes tot zeven miljoen dagtoeristen naar zee trekken.

Juli en augustus zijn goed voor ongeveer een derde van de omzet voor de toeristische sector aan de kust. Die topmaanden blijven dus heel belangrijk, en vaak staat of valt het seizoen met het weer. Het openingsweekend belooft alvast voor een stevige start van het topseizoen te gaan zorgen. Voor dit weekend noteert de hotelsector al een bezetting van bijna 90 procent. Ook campings lokken veel toeristen. De kust speelt ook in op nieuwe trends, met onder meer 79 nieuwe kampeerautoplaatsen, waarvan 56 op Kompas Camping in Nieuwpoort.

Steden en gemeenten hebben ook tal van evenementen in petto, zoals Beaufort dat met 450.000 toeristen nu al een schot in de roos is. De kust verwacht opnieuw zes tot zeven miljoen dagtoeristen. Op een topdag, zoals een zondag of een feestdag, lokt de kust ongeveer 230.000 dagtoeristen.

Westtoer en de kustgemeenten raden aan om de trein en de kusttram te gebruiken om deze zomer te reizen naar en langs de Kust. Vlotte mobiliteit draagt bij tot een milieuvriendelijke ontwikkeling van een toeristische regio. Het openbaar vervoer is zeker tijdens de zomer een sterk alternatief. Kleine kanttekening: het komende weekend zijn er geen extra treinen richting kust door een vakbondsactie bij het spoor.