Toeristentreintje met bejaarden aan boord crasht in Koksijde Bart Boterman

18 april 2018

15u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Er zijn vanmiddag vier lichtgewonden gevallen toen een deel van een toeristentreintje voor mindervaliden in de gracht belandde in de Booitshoekestraat in Koksijde. Het ongeval gebeurde doordat d e bestuurder van het treintje moest uitwijken voor twee fietsers. Aan boord zaten 33 personen, allen bewoners van het Woon-zorgcentrum Ter Duinen. Onder hen verschillende mensen in rolstoelen en mindervaliden.

Het ongeval vond plaats in de Booitshoekestraat in Koksijde. De bestuurder van het toeristentreintje, met bejaarden uit het Woonzorgcentrum Ter Duinen die op daguitstap waren aan boord, moest uitwijken om een botsing met twee fietsers, die naast het treintje in dezelfde richting kwamen rijden, te vermijden. Door dat manoeuvre belandde het achterste deel van het treintje in de gracht.

In die laatste wagon vielen de mensen op elkaar door de klap. Daarbij verschillende personen in een rolstoel en mindervaliden, waardoor er ook even paniek was. Uiteindelijk moesten vier personen met lichte verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis en vielen er geen zwaargewonden. De overige bewoners worden opgevangen door de hulpdiensten en zullen met een bus terugkeren naar het woon-zorgcentrum. Ook slachtofferhulp is ter plaatse.