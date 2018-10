Toeristen vinden massaal de weg naar Vlaanderen: op weg naar nieuw record

28 oktober 2018

De toeristische sector in Vlaanderen kan terugblikken op een prima eerste jaarhelft. Van januari tot en met juni 2018 werden 14,2 miljoen toeristische overnachtingen genoteerd, 1 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar (+8 procent). "2018 is zo goed op weg om de recordcijfers van 2017 te overtreffen", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts vandaag.