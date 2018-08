Toerist raakt onwel in Brugse Belfort en wordt gereanimeerd

Mathias Mariën

01 augustus 2018

11u17

Bron: Eigen berichtgeving

Het Belfort van Brugge is even na 10 uur ontruimd wegens de reanimatie van een toerist. De vijftiger was bezig de trappen in de toren te beklimmen en werd onwel.