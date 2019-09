Toerismesector buigt zich over stijgend aantal vakantiegangers: “Nog niet Amsterdam of Venetië en dat willen we zo houden” jv

12 september 2019

06u53

Bron: belga 0 "Hoe kan het toenemende toerisme toch een meerwaarde betekenen voor de lokale bewoners, ondernemers en de bestemming zelf?" Over die vraag buigen meer dan 250 belanghebbenden zich donderdag en vrijdag op een congres van Toerisme Vlaanderen in Brugge. Met ‘Reizen naar morgen - Samen Groeien’ wil de overheidsdienst op zoek naar een gezonde balans tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers. "We zijn in Vlaanderen nog lang niet beland in het straatje van pakweg Amsterdam, Venetië of Dubrovnik en willen dat vooral zo houden", klinkt het.

Doel van het congres is om na te denken over "het toerisme van de toekomst". Dat is volgens Toerisme Vlaanderen nodig om ervoor te zorgen dat "Vlaanderen ook in de toekomst een aangename plek blijft", waarbij toerisme een middel is om meerwaarde te creëren. "We willen onderzoeken hoe toerisme er mee voor kan zorgen dat onze lokale gemeenschappen kunnen blijven bloeien, floreren. We denken na over een gezonde balans tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers", zegt topman Peter De Wilde.

Een grote uitdaging is met name de toenemende populariteit van toerisme. "Het zal er over pakweg 50 jaar nog veel drukker uitzien dan vandaag, omdat almaar meer mensen het zich kunnen veroorloven om te gaan reizen", verduidelijkt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen. "En we willen vermijden dat die drukte een negatieve impact krijgt op de bestemming. Daarom willen we onze promotionele inspanningen niet blindweg richten op het aantrekken van almaar meer bezoekers, maar specifiek op die bezoekers die één op één zijn met het DNA van onze bestemming. We zijn in Vlaanderen nog lang niet beland in het straatje van pakweg Amsterdam, Venetië of Dubrovnik, maar we houden de vinger aan de pols en willen dat vooral ook zo houden."

Over hoe een gezonde balans concreet verwezenlijkt kan worden, denken ruim 250 toeristische ondernemers en beleidsmakers uit binnen- en buitenland donderdag en vrijdag na in Brugge. Aan bod komen ook concrete initiatieven die als voorbeeld zouden kunnen dienen. "De manier waarop we zeer respectvol hebben omgesprongen met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog was al een zeer goed voorbeeld van hoe we het toerisme van de toekomst zien", zegt Gits.

Een ander voorbeeld is Labiomista in Genk, een kunstproject van Koen Van Mechelen. "Daar is het respect voor de ziel van de plek, maar ook voor haar lokale bewoners en ondernemers zeer goed te voelen. Zo is er bijvoorbeeld op de site van Labiomista geen catering, daarvoor moet je naar de lokale ondernemers rond de site. En het inkomgeld gaat niet naar Labiomista zelf, maar wordt geïnvesteerd in de lokale Genkse gemeenschap.”