Toerismeminister Demir (N-VA): "asielzoekers onderdak bieden in hotels en op campings kan imago van sector schaden"

19 juni 2020

11u27

Bron: Belga 22 “Zich nu wenden tot de toeristische sector voor het zoeken van tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers, is wat mij betreft een gemakkelijkheidsoplossing.” Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in antwoord op een vraag van Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) over de opvang van asielzoekers. “Een oplossing die bovendien riskeert het imago van de sector te schaden op een moment dat deze vecht voor haar overleven.”

Fedasil, de Belgische organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers in ons land, klopte bij de toeristische sector aan om er tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers te vinden. “Bij Recread, de Vlaamse beroepsvereniging voor uitbaters van campings, vakantieparken en kampeerterreinen, heerst ongenoegen over de kennelijk nogal intimiderende en verbaal gespierde telefonische benadering van Fedasil”, zegt Slagmulder. “Verschillende rapporten van Recread geven aan dat Fedasil de toeristische sector onder druk probeert te zetten in een zoektocht naar dringende opvang voor asielzoekers. Volgens de sector wekte Fedasil de indruk op dat ‘niet meewerken wel eens gevolgen zou kunnen hebben’.”

Zuhal Demir is op de hoogte van de klachten, zegt ze. Ze heeft federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) een brief gestuurd waarin ze zegt dat het onaanvaardbaar is, als er bij het zoeken naar capaciteit zou zijn geïntimideerd. Demir vindt dat Fedasil sinds de asielcrisis de nodige tijd heeft gehad om opvangcapaciteit te zoeken en zich dus niet meer tot de toeristische sector zou moeten wenden. “Voor de goede orde bevestig ik nogmaals dat de keuze om al dan niet op de vraag van Fedasil in te gaan en tijdelijk asielzoekers op te vangen bij de logiesuitbater zelf ligt. Er bestaat voor alle duidelijkheid dus geen enkele verplichting om op deze vraag in te gaan”, aldus Demir.

Volgens Fedasil zijn er sinds maart geen campings of vakantieparken meer gecontacteerd. “We zijn al heel lang op zoek naar extra plaatsen”, zegt Lies Gilis van Fedasil. “Daarvoor bekijken we veel verschillende pistes, onder meer met de scholenkoepels en de Regie der gebouwen. Een van die pistes waren de toeristische verblijven, die we in maart hebben aangeschreven”, klinkt het.

Net vandaag lanceert Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een organisatie die zich inzet voor de opvang en rechten van vluchtelingen en asielzoekers in ons land, een nieuwe campagne. Met de campagne, die de naam “De Geluksbrengers” kreeg, wil de organisatie duidelijk maken dat “Vlaanderen jonge vluchtelingen welkom heet”.

“We vragen aan burgers, verenigingen, steden, gemeenten en bedrijven om mee het klavertje van onze campagne te verspreiden zodat wij samen jonge vluchtelingen een mooie toekomst kunnen bieden”, legt Dimitri Vandezande van Vluchtelingenwerk Vlaanderen uit. “Deze jongeren hebben niet het gemakkelijkste parcours. Ze dragen heel wat moeilijke levenservaringen met zich mee. Vaak hebben ze een lange onveilige reis achter de rug en worstelen ze met trauma’s en verlies en stress door het achterlaten van hun familie. Soms zijn ze moedeloos en boos. Maar veel meer nog zijn jonge vluchtelingen veerkrachtig en willen ze met veel energie aan hun nieuwe leven beginnen.”

Met de campagne ‘DeGeluksbrengers’ lanceren wij vandaag een nieuw symbool. Met het klavertje vier tonen we dat Vlaanderen openstaat voor jonge vluchtelingen. Samen maken we zo duidelijk dat Vlaanderen jonge vluchtelingen welkom heet: https://t.co/a6dM1OMI9H#geluksbrengers Vluchtelingenwerk Vlaanderen(@ VluchtwerkVl) link

