Toerisme in Vlaanderen verteert aanslagen en groeit opnieuw 11u44

Bron: Belga 0 BELGA Het toerisme in Vlaanderen is tijdens de eerste helft van dit jaar opnieuw gegroeid ten opzichte van de eerste zes maanden van 2016, die getekend werden door de nasleep van de 'lockdown' in Brussel en de aanslagen van 22 maart. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. Hij maakt vandaag bekend er bijna 390.000 extra aankomsten zijn geregistreerd (+10 procent) en dat er 600.000 extra overnachtingen zijn geteld (+6 procent).

De internationale aankomsten stegen tussen januari en juni van dit jaar met 13 procent, de binnenlandse met 5 procent. De overnachtingen op naam van buitenlandse vrijetijds- en zakentoeristen stegen met 9,5 procent, de overnachtingen van binnenlandse vakantiegangers en zakenlui stegen met 2 procent.

"De nieuwe cijfers tonen dat het toeristisch herstel zich duurzaam doorzet", zegt minister Weyts. "De nieuwe groei is mogelijk gemaakt door het harde werk van Toerisme Vlaanderen en vooral de toeristische sector. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en we hebben niet gepanikeerd."

Terwijl na de aanslagen van 22 maart 2016 zeker de Amerikaanse en Aziatische bezoekers Vlaanderen links lieten liggen, vonden zij dit jaar de weg terug. Zo steeg het aantal overnachtingen van bezoekers uit de Verenigde Staten met 20 procent, de Japanse en Chinese markten groeiden met respectievelijk 20 en 22 procent.

Wat de Europese markten betreft, stijgen vooral de Hongaarse (+40 procent), de Spaanse (+25 procent) en de Tsjechische (+20 procent) overnachtingen. De Russische markt blijft zijn inhaalbeweging doorzetten en steeg de eerste zes maanden met 39 procent ten opzicht van 2016.

Photo News