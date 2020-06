Toenemende verkeersdrukte zorgt beetje bij beetje opnieuw voor structurele files ttr

08 juni 2020

16u14

Bron: belga 0 Het autoverkeer is in de eerste week van juni (1-7 juni) met 5,1 procent gegroeid. Het vrachtverkeer nam toe met 3,4 procent. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door de gestage versoepeling van de coronamaatregelen is het verkeer sinds begin mei weer aan het aangroeien, zowel op werkdagen als in de weekends. Daardoor doken begin juni op bepaalde plaatsen op de snelwegen opnieuw duidelijke structurele files op door verzadiging, zij het telkens beperkt en van korte duur.

Voorlopig blijft de filedruk op de Vlaamse snelwegen nog ver onder het gebruikelijke niveau. Op de werkdagen van de eerste week van juni was de gemiddelde filezwaarte 51 procent lager dan in de eerste helft van maart.

Tegelijk valt op dat sinds begin juni de toenemende verkeersdrukte beetje bij beetje weer leidt tot structurele files (naast files door werkzaamheden, grenscontroles en incidenten). Dat is bijvoorbeeld het geval op de E429 in Halle, de E40 in Groot-Bijgaarden, op verscheidene plaatsen op de R0 (Strombeek-Wemmel, Zellik, Zaventem, Vierarmentunnel), op de E313 tussen Ranst en Antwerpen en bij de Tijsmanstunnel op de R2.

Die structurele files zijn vooralsnog beperkt en kort van duur, maar ze tonen aan dat op bepaalde knelpunten van de snelwegen stilaan het verzadigingsniveau weer wordt bereikt. Er mag dan ook verwacht worden dat bij verdere toename van het verkeersvolume de komende weken de structurele files zich ook snel kunnen gaan uitbreiden, aldus het Vlaams Verkeerscentrum.

