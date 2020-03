Toenemend aantal gevallen van agressie ten aanzien van chauffeurs De Lijn MDG

09 maart 2020

14u08

Bron: Belga 6 Het aantal gevallen van agressie ten aanzien van chauffeurs van De Lijn is in 2019 gestegen van 2.483 tot 2.650. Het aantal dagen werkonbekwaamheid als gevolg van agressiegerelateerde arbeidsongevallen daalde evenwel van 4.808 tot 4.590. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Guy D'Haeseleer (Vlaams Belang).

In 2019 werden chauffeurs van De Lijn geconfronteerd met 264 gevallen van fysieke agressie (258 in 2018). De meeste feiten deden zich voor in de provincie Antwerpen (116), gevolgd door Vlaams-Brabant (72), Limburg en Oost-Vlaanderen (beide 31) en West-Vlaanderen (14). In 2019 was er in totaal ook 1.246 keer (1.089 in 2018) sprake van verbale agressie en 713 keer van overlast (737 in 2018).

De kost als gevolg van werkonbekwaamheid van chauffeurs door dergelijke feiten liep in 2019 op tot 319.171,33 euro in vergelijking met de 271.362,53 euro een jaar voordien. Voor feiten uit 2018 startte De Lijn 9 keer een rechtszaak op. In de loop van dat jaar spraken rechtbanken in 11 dergelijke dossiers (met inbegrip van zaken die de voorgaande jaren waren opgestart) een vonnis uit. In 2019 was dat respectievelijk met 2 en 5 dossiers het geval.