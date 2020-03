Toename van aantal oproepen naar Druglijn tijdens coronacrisis JG

25 maart 2020

11u32

Bron: Belga 2 De afgelopen dagen, sinds de start van de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus, registreert de Druglijn een toename van het aantal oproepen, in vergelijking met begin vorige week. De signalen die bij de organisatie binnenkomen zijn heel divers, zegt coördinator Tom Evenepoel. Het gaat dan om mensen die al alcohol- of drugproblemen hadden, en merken dat ze nu thuis in de problemen komen, tot mensen die de lockdown willen aangrijpen om te ontwennen. "Als Druglijn willen we vooral voorkomen dat mensen thuis in het ongewisse zitten", zegt Evenepoel.

Begin vorige week was het nog kalm. "Stilte voor de storm, vermoedden we", zegt Evenepoel. "Mensen waren hun draai nog aan het vinden, maar sinds pakweg vorige donderdag trekt het aantal oproepen weer aan."

De vragen die de Druglijn krijgt, komen onder meer van mensen die, nu ze thuis zitten, merken dat ze in de problemen komen. "Ze willen opgenomen worden, maar hoorden dat er een opnamestop is. Of ze hebben te veel gebruikt, maar hebben schrik om naar de spoed te gaan. Of nog anders dreigen ze door het wegvallen van de vaste structuur in hun verslaving te hervallen", zegt Evenepoel. "Dan maken we hen duidelijk dat ze nog steeds naar de spoed kunnen. En dat toegankelijke verslavingszorg moeilijker wordt, maar dat er nog altijd mogelijkheden zijn. We willen vooral voorkomen dat mensen deze problemen nu alleen thuis moeten zien bol te werken."

Kans om te ontwennen

Daarnaast zijn er ook mensen die de lockdown en de sluiting van de horeca aangrijpen om te ontwennen. "De omstandigheden kunnen dus ook positief zijn, maar Evenepoel wijst erop dat sommigen de kans op ontwenningsverschijnselen, zowel psychisch als puur lichamelijk, onderschatten. "Dan kan het moeilijker worden, omdat er minder hulp voorhanden is."

Als telefonische hulpverleningsdienst is de Druglijn het al 25 jaar gewend om mensen vanop afstand te helpen. "We helpen hen hun verhaal te doen, stoom af te laten, of denken mee over wat ze concreet kunnen doen", besluit Evenepoel. "We zien onszelf als toegangspoort en uitlaatklep om de nodige hulp te bieden."

De Druglijn is bereikbaar op het nummer 078/15.10.20, via druglijn.be kan er ook gemaild of gechat worden.