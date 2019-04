Toename in aangiftes wegens intrafamiliaal geweld in Leuven IB

05 april 2019

00u56

Bron: Belga 0 In 2018 zijn in het gerechtelijk arrondissement Leuven 2.700 pv's opgemaakt voor intrafamiliaal geweld en opvoedingssituaties die verontrustend waren voor opgroeiende kinderen. Dat zijn er 10 procent meer dan het jaar voordien en circa 50 procent meer dan de voorbije jaren. Dat zei Patrick Vits, procureur des Konings in Leuven, gisterenavond op ROBtv.

Intrafamiliaal geweld zoals het toebrengen van slagen en verwondingen, bedreigingen en belaging is voor het Leuvense parket een van de grote prioriteiten, zeker als dit gepaard gaat met risico's voor opgroeiende kinderen. "We proberen zo snel mogelijk te detecteren in welke gezinnen er een risico bestaat voor opgroeiende kinderen en schakelen in die gevallen ook de hulpverlening in om er over te waken dat de problemen niet een te grote impact hebben op de kinderen", zei Vits.

Verkeerszaken

De procureur wees in het interview ook op de sterke stijging van het aantal verkeerszaken dat het Leuvens parket binnenkrijgt, als gevolg van de toename van het aantal bewakingscamera's in het verkeer. "In 2018 kregen we 65.000 verkeerszaken binnen, een toename met 18 procent in vergelijking met het jaar voordien. De wetgever neemt weliswaar initiatieven, zoals het bevel tot betaling, dat ons bij de vervolging werk uit handen neemt. Het is echter duidelijk dat justitie softwarematig en op ICT-vlak achterblijft. Er moet een inhaalbeweging komen opdat onze verwerkingscapaciteit de instroom vanuit de politie kan volgen.”

Informatisering

In zijn evaluatie van het beleid van justitieminister Koen Geens (CD&V) prees Vits het feit dat deze onder meer met zijn hervormingen in het vennootschaps- en burgerlijk recht een aanzet gegeven heeft tot modernisering van justitie. Maar er ligt volgens hem nog veel werk op de plank. "Er moet zeker nog geïnvesteerd worden in informatisering als we op een moderne wijze willen kunnen werken met een digitaal dossier. Daarnaast moet er aandacht komen voor het menselijk kapitaal van Justitie. Het werk binnen rechtbanken en parketten moet met name aantrekkelijker worden gemaakt voor jonge mensen."