Toename aantal dossiers mensensmokkel in West-Vlaanderen: al ruim 100 dossiers in de laatste drie jaar bvb

05 juli 2018

11u39

Bron: Belga 0 Sinds 2016 zijn er in de provincie West-Vlaanderen door de federale politie al 112 dossiers opgestart naar mensensmokkel en -handel. Die info bekwam West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van provinciegouverneur Carl Decaluwé. De cijfers zitten na een daling in 2017 weer in licht stijgende lijn.

"In 2016 werden in totaal 53 dossiers opgestart en vorig jaar waren er 39 dossiers. In de eerste zes maanden van 2018 startte de federale politie al 20 dossiers op", zei provincieraadslid Himpe. De dalende lijn zet zich dus niet voort.

Toename "onregelmatige" vluchtelingen

Dat is ook te zien aan het aantal geïntercepteerde "onregelmatige" vreemdelingen. In 2016 intercepteerden de West-Vlaamse politiediensten 7.552 onregelmatige vreemdelingen. In 2017 daalde het cijfer naar 5.581. "Maar de vergelijking van de eerste zes maanden van dit jaar, waarbij er nu al 3.184 onregelmatige vreemdelingen opgepakt werden door de politie, met dezelfde periode in 2016 en 2017 leert dat de cijfers opnieuw in stijgende lijn gaan. In de eerste zes maanden van 2016 werden 4.512 onregelmatige vreemdelingen opgepakt, in 2017 waren er dat 2.586", aldus Himpe. Hij benadrukte dat constante evaluatie nodig is en blijft.

Nieuwe route

De gouverneur blijft samen met de betrokken diensten de zaak monitoren om die controleer- en beheersbaar te houden. Ook de gouverneur zag dat het aantal transitvluchtelingen de jongste weken weer in de lift zat. In de cijfers, en ook in de nationaliteiten, zit vaak een golfbeweging, wat kan aangeven dat mensensmokkelaars en -handelaars een nieuwe route hebben opgezet. Daarom blijft een kordate aanpak nodig. Vooral de druk op Zeebrugge blijft groot. Van daaruit proberen transitvluchtelingen in Groot-Brittannië te geraken.