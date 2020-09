Toelatingsexamens arts en tandarts blijven digitaal TTR

04 september 2020

14u34

Bron: Belga 2 De toelatingsexamens voor arts en tandarts worden ook volgend jaar digitaal georganiseerd. De eerste test met digitale examens was een succes, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Vandaag hebben de 1.285 best gerangschikte kandidaat-artsen en de 181 best gerangschikte kandidaat-tandartsen bericht gekregen dat ze kunnen starten aan hun opleiding.

Door de coronacrisis werden de traditionele toelatingsexamens voor arts en tandarts over een andere boeg gegooid. Geen duizenden jongeren die verzamelen in de Heizel, maar digitale toelatingsexamens verspreid over meer dan 100 locaties in heel Vlaanderen. Die nieuwe vorm van toelatingsexamens werd op 25 en 26 augustus georganiseerd en verliep quasi probleemloos.

Minister Weyts noemde de proeven eerder al een succes en wil ook volgend jaar de toelatingsexamens digitaal organiseren. "We hebben nu de basis gelegd voor het nieuwe toelatingsexamen, dat we ook in de volgende jaren digitaal zullen aanbieden", zegt Weyts. Volgens de N-VA-minister waren er ook geen negatieve effecten op de kwaliteit van de examens of op de resultaten van de deelnemers.



In totaal hebben zo'n 5.000 jongeren deelgenomen aan de toelatingsexamens. De 1.285 best gerangschikte kandidaat-artsen en de 181 best gerangschikte kandidaat-tandartsen kunnen nu starten aan de opleiding. Dat is gevoelig meer dan de 929 kandidaat-artsen en de 136 kandidaat-tandartsen die voorzien waren door de federale quota. De Vlaamse regering heeft zelf al beslist de artsenquota te verhogen.

“Vele voordelen”

Het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) reageert tevreden op de organisatie van de afgelopen toegangsexamens en steunt de plannen om ook in de toekomst digitale examens te organiseren. “Het digitaliseren van het toelatingsexamen heeft vele voordelen. Zo hoeven deelnemers minder ver te reizen naar hun examen en kunnen zij hun examen in een meer vertrouwde omgeving afleggen. Dit alles verlaagt het stressgehalte en zodoende kunnen wij dit enkel maar toejuichen”, klinkt het.

Het VGSO blijft wel bezorgd over de verhoogde startquota en pleit er ook voor om de toelatingsexamens in de toekomst opnieuw in juli te laten plaatsvinden