Toelatingsexamen arts en tandarts verschuift naar eind augustus en gaat digitaal

13 april 2020

10u21

Bron: Belga 4 De toelatingsexamens arts en tandarts in Vlaanderen zullen eind augustus plaatsvinden in plaats van begin juli en zullen ook digitaal afgenomen worden. Indien nodig wordt het examen ook gespreid over tientallen verschillende locaties in plaats van één centrale locatie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maandag aangekondigd.

Vlaanderen organiseert normaal gezien begin juli toelatingsexamens voor de opleidingen arts en tandarts. Duizenden jongeren zakken dan af naar de Heizel om samen het examen af te leggen. Maar door het coronavirus komt dat in het gedrang.

Examencommissie

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft daarom, samen met de examencommissie en de betrokken onderwijspartners, beslist de praktische organisatie en de vorm van het examen bij te sturen.

Zo verschuift het examen naar eind augustus, met op dinsdag 25 augustus het examen arts en op woensdag 26 augustus het examen tandarts.





Voor de allereerste keer zullen de toelatingsexamens ook digitaal afgenomen worden. Dat kan op de vertrouwde locatie op de Heizel. Maar als virologen zouden adviseren dat eind augustus nog te vroeg is voor een gezamenlijk examen, wordt het examen gespreid over tientallen tot zelfs 100 verschillende locaties in Vlaanderen. Ten laatste midden juli wordt bekendgemaakt waar het toelatingsexamen doorgaat.

"We nemen nu de digitale horde", zegt Weyts. "Vroeg of laat was een modernisering aan de orde geweest en we grijpen de kans om nu een grote vormelijke hervorming door te voeren. We zullen nog jaren de vruchten plukken van deze digitale versnelling. Zo zorgen we ervoor dat deze crisis toch structureel positieve gevolgen heeft, net zoals we doen met de inzameling van laptops".

Inhoudelijk

Het examen wordt ook inhoudelijk lichtjes aangepast. Omdat de leerlingen van het zesde middelbaar niet alle leerstof hebben gekregen, zal daar rekening mee gehouden worden in het examen. "Op die manier willen we eindeloze discussies of zelfs juridische procedures over het examen vermijden", zegt Weyts. "Corona heeft het tweede semester van veel scholieren verstoord, dus houden we daar rekening mee. Er blijft meer dan genoeg leerstof over voor een stevig examen. De moeilijkheidsgraad komt niet in het gedrang".

Inschrijven voor het toelatingsexamen arts of tandarts kan nog tot 15 mei via deze link: https://toelatingsexamenartstandarts.be/inschrijven

