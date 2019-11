Toekomstige F-35-piloten en technisch personeel worden in Arizona opgeleid NLA

03 november 2019

15u51

Bron: Belga 0 Belgische militairen, piloten en technisch personeel die met het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35 zullen werken, zullen hun opleiding vanaf 2023 in de Amerikaanse staat Arizona krijgen. De opleiding gaat door op de Amerikaanse luchtmachtsbasis Luke, nabij Phoenix. Dat is vandaag uit eensluidende bronnen vernomen.

De generale staf van Defensie heeft vorige week de bevestiging gekregen van de Amerikanen dat de Belgische militaire samen met collega’s uit een tiental andere landen in de Verenigde Staten opgeleid zullen worden. Dat hebben twee specialisten van het dossier aan Belga bevestigd.

De nieuwe Amerikaanse secretaris van de Luchtmacht, Barbara Barrett, maakte vorige week bekend dat de basis Luke weerhouden was als "potentiële kandidaat om op lange termijn een Belgische trainingseenheid te ontvangen" om ze vertrouwd te maken met het jachtvliegtuig van de vijfde generatie. België heeft vorig jaar 34 toestellen gekocht voor een bedrag 3,8 miljard euro. De F-35's worden tussen 2023 en 2030 geleverd.

Luke AFB zou de trainingseenheid tot 7 jaar kunnen ontvangen vanaf 2023. Dat staat op de site van de luchtmachtbasis die genoemd werd naar luitenant Frank Luke, een Amerikaanse held van de Eerste Wereldoorlog die in september 1918 in Frankrijk gedood werd. De basis huist een zestal vliegeenheden die de omschakeling van de F-16C naar de F-35A maken. "Gezien de infrastructuur van de Luke AFB en de ervaring in de opvang van internationale klanten van de F-35, is de basis erg goed geplaatst om een optimale trainingsomgeving aan onze Belgische bondgenoten te kunnen leveren", aldus Barrett. "Ons partnerschap met België heeft een historisch belang en zal vitaal zijn voor onze collectieve toekomst.”

Vorige week werd de kaap van 35.000 vluchten door de F-35 sinds 2014 gerond.