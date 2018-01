Toekomstig Europol-baas De Bolle doorstaat vuurdoop in Europees parlement EB

29 januari 2018

19u14

Bron: Belga 0 Toekomstig Europol-directeur Cathérine De Bolle heeft haar examen in de commissie Binnenlandse Zaken van het Europees parlement vanmiddag goed doorstaan. De voormalige baas van de Belgische federale politie kreeg tijdens haar hoorzitting vooral complimenten over haar heldere exposé, echt kritische vragen kreeg ze niet.

De Bolle werd begin december door de lidstaten aangeduid als het nieuwe hoofd van Europol. Vandaag mocht ze voor de commissie Binnenlandse Zaken haar visie op de toekomst van het Europees politieagentschap uit de doeken doen.

Innovatie

Kernwoord was innovatie. "Europol moet aan de top staan van innovatie. Om cybercrime aan te pakken, informatie uit te wisselen, en georganiseerde misdaad en terrorisme te bestrijden", somde ze haar drie prioriteiten op. "De strijd tegen misdaad en terrorisme kan niet worden losgemaakt van nieuwe technologie." Aanwervingen binnen Europol, dat nu een 800-tal medewerkers telt, zullen nodig zijn, benadrukte De Bolle.

Mensensmokkel

Ook de mensensmokkel met migranten - en dan vooral de onbegeleide minderjarigen - staat bovenaan De Bolle's agenda. "Europa moet haar verantwoordelijkheid opnemen", vindt ze. Concreet denkt de kersverse Europol-baas aan een "speciaal uitgewerkt programma" binnen het centrum tegen mensensmokkel van Europol. "We hebben een alarmsysteem nodig om een overzicht te krijgen van kinderen waarvan we niet weten waar ze zijn", zei ze.

Bereikbaarheid

De Belgische benadrukte ook dat ze "ter beschikking staat van de lidstaten" die ze haar "belangrijkste klanten" noemde. "Ik wil altijd bereikbaar zijn voor de nationale parlementen en het Europees parlement (...) het is belangrijk dat Europol weet wat er op het veld gebeurt, op Europees vlak én in de lidstaten." Ook transparantie is daarbij van cruciaal belang voor De Bolle, net als respect voor democratie, mensenrechten en rechtsstaat, herhaalde ze meermaals.

De verzamelde Europese parlementsleden, onder wie ook heel wat Belgische vertegenwoordigers, onderworpen De Bolle daarna aan vragen, al kreeg ze vooral complimenten voor het "heldere exposé" en haar "schitterende carrière" tot nog toe.

Op 1 mei neemt De Bolle de fakkel over van haar voorganger Rob Wainwright. Ze blijft vier jaar lang aan het roer staan van de Europese politieorganisatie.